La visa H-1B la pueden pedir aquellos profesionales con trabajos especializados, de investigación cooperativa con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, trabajadores de proyectos de desarrollo y modelos de alta costura.

La visa H-1B es útil para quienes vayan a laborar en un trabajo profesional programado de antemano, según detalló el portal US Travel Docs. Pueden aplicar aquellos que tengan un título profesional, licenciatura o un nivel de educación equivalente en la especialidad en la que vaya a trabajar. Es por eso que, como requisito principal, deberá tener una oferta de trabajo directamente con una compañía estadounidense.



Luego, el empleador deberá hacer una solicitud de condición laboral al Departamento de Trabajo en donde se especifiquen los términos y condiciones del contrato que usted firmará.



Según lo detallaron los Servicios de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos, entre los requisitos generales requiere hacer una aplicación teórica y práctica de un cúmulo de conocimiento altamente especializado, además de poseer un título en la especialización específica y que esta sea necesaria para poder desempeñar la labor que realizará en el puesto.



Además, el título debe estar acreditado o bien puede tener una licencia que lo autorice a ejercer plenamente la ocupación.

¿Cómo tramitar la solicitud?

Primero, el empleador deberá presentar la Aplicación de Condición Laboral (LCA) al Departamento del Trabajo para la certificación. Luego, deberá entregar el Formulario I-129 completamente diligenciado, que es una petición de un trabajador no inmigrante.



Una vez que el Formulario I-129 haya sido aprobado, el trabajador podrá solicitar una visa H-1B en la embajada estadounidense o consulado.



Quien esté en calidad de trabajador especializado podrá permanecer en el país por un periodo de tres años, el cual se puede extender por no más de seis años, aunque se pueden presentar algunas excepciones.



“La clasificación de visa H-1B tiene un cantidad máxima anual de 65,000 nuevas otorgaciones/visas cada año fiscal. Una cantidad adicional de 20.000 peticiones presentadas a nombre de beneficiarios con un título de maestría o mayor, cursado en una institución en los Estados Unidos estarán exentas de este límite”, indicaron desde los Servicios de Inmigración.

