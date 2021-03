¿Cómo puedo acelerar el proceso de inmigración al ingresar a EE. UU.?

El Departamento de Protección de Aduanas y Fronteras de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) ha venido implementado nueva tecnología en los últimos años para crear un sistema de viaje que sea seguro, eficiente y el mejor en su clase. Esta tecnología acelera el procesamiento del trámite de los viajeros y reduce el tiempo cara a cara entre oficiales del CBP y el público, lo cual es especialmente importante durante esta pandemia.

Dependiendo de su aeropuerto de llegada, podría encontrar oficiales de inmigración utilizando dispositivos portátiles para examinar su pasaporte, quioscos para viajeros con ciertos tipos de visa o inclusive tecnología de comparación facial. Una de las mejores innovaciones del CBP es su programa insignia para viajeros de confianza, Global Entry (Entrada Global).



¿Sabia usted que los colombianos son una de las pocas nacionalidades que son elegibles para solicitar Global Entry? Si usted es un viajero frecuente con una visa de Estados Unidos vigente, puede solicitar el uso de una fila rápida para el trámite de inmigración y aduanas en más de 70 aeropuertos. Los miembros de Global Entry pueden bajar del avión y salir del aeropuerto en unos 20 minutos después del aterrizaje (siempre y cuando no tengan que esperar por su equipaje). La membresía también incluye TSA Precheck (prechequeo de la Administración de Seguridad del Transporte), la fila exclusiva en los puntos de control de seguridad de los aeropuertos de Estados Unidos, donde no necesita quitarse sus zapatos, computador portátil o líquidos antes de ser examinado. Por solo US $100, recibirá la membresía en ambos programas por cinco años.



¡Solicitar Global Entry es fácil! Ingrese a https://ttp.dhs.gov/, encuentre la casilla para Global Entry y escoja “empezar”. Le será solicitado compartir información acerca de su historial de viaje, antecedentes judiciales, dirección actual y otra información relevante, así como también el pago (no reembolsable) de la tarifa de US $100. Las solicitudes toman tiempo en ser procesadas, por lo tanto, realice su solicitud con mucha antelación a su viaje. Una vez sea aprobado, recibirá un correo electrónico (¡Revise la carpeta de correo no deseado!) pidiéndole hacer una cita en un centro de inscripción de Global Entry, utilizando la herramienta de programación en línea. Mejor aún, puede participar en “inscripción a su llegada” la próxima vez que ingrese a Estados Unidos, sin programar previamente una entrevista. Cuando aterrice en uno de los 62 aeropuertos internacionales, simplemente siga la señalización que lo dirigirá a los oficiales del CBP, quienes completarán la entrevista de Global Entry durante su inspección. Su membresía será activada y usted podrá ingresar a Estados Unidos a través de los quioscos de Global Entry desde ese día en adelante.



No olvide verificar los beneficios de sus tarjetas de crédito —Muchas tarjetas cubren la tarifa de USD$100 si las utiliza para pagar cuando usted solicite el servicio— Una vez su membresía esté activa, asegúrese de añadir su número de membresía a sus perfiles en las aerolíneas bajo la opción “número de viajero conocido” para así recibir los beneficios del TSA Precheck.



Puede encontrar más información en https://ttp.dhs.gov/ incluyendo cómo actualizar su información cuando reciba un nuevo pasaporte o visa. Cada miembro de la familia requiere su propia membresía (incluso bebés) para poder utilizar el programa. Si usted no es colombiano y tiene curiosidad por saber si



puede aplicar, verifique la lista Global Entry de países elegibles en el siguiente enlace https://www.cbp.gov/travel/trusted-traveler-programs/global-entry/international-arrangements.



¡Su tiempo es valioso! ¿No preferiría gastarlo en las playas de Miami en lugar de hacer fila en el aeropuerto?

