Como medida extraordinaria para conseguir dinero, muchos extranjeros, incluidos los colombianos, deciden ir a Estados Unidos durante una temporada en la que puedan acumular el capital suficiente para cumplir con sus gastos mientras se encuentran en el extranjero y obtener un saldo restante con el que atender las obligaciones en su país de origen.



(Lea también: La recomendación clave de la embajada de EE. UU. a quienes se les vence la visa)

Para atender esta necesidad, que el Departamento de Estado de EE. UU. determina como "esencial para la economía y la seguridad alimentaria", es que en 2020 se creó la visa H-2, con la que se crea un programa en la que miles de personas extranjeras puedan ser contratados en el país durante un periodo determinado de tiempo.



(Puede interesarle: Estos dos programas de intercambio en Estados Unidos le pueden interesar)



Esto, con el fin de que los extranjeros cubran las ofertas de empleo que las personas en Estados Unidos no pueden rellenar por falta de personal. En junio se reportó que para 10 millones de ofertas de trabajo, solo había 6 millones de personas dispuestas a cubrirlas.

¿Cómo funciona la visa?

La visa está dividida en dos tipos: la H-2A y la H-2B. La primera refiere a los trabajos de tipo agrícola y la segunda para los de tipo no agrícola. Para ninguno de los dos documentos es necesario que la persona sea profesional ni que tenga algún título académico.



Sin embargo, los interesados en trabajar en EE. UU. sí deben conseguir primero a un empleador que pueda demostrar que el trabajo que necesita en su empresa o negocio no se puede cubrir pues no hay mano de obra local suficiente.



El empleador, además, deberá completar el formulario I-129 de petición para trabajador no inmigrante "con el fin de que este ingrese a los Estados Unidos temporalmente para realizar servicios o trabajo".

Facebook Twitter Linkedin

Visas de trabajo en Estados Unidos: ¿cómo funcionan? Foto: iStock

¿Cómo obtener el trabajo?

Muchos, sin embargo, se preguntan cómo conseguir el trabajo desde el extranjero sin tener conocidos en Estados Unidos que puedan referirlo con un empleador.



Para ello, existen numerosas agencias de trabajo en las que se puede apoyar un extranjero, entre las que destaca la web Seasonal Jobs, creada por el mismo Departamento de Trabajo, por lo que es una de las más seguras para encontrar empleo.

Facebook Twitter Linkedin

Los extranjeros pueden buscar trabajo en EE. UU. a través de Seasonal Jobs. Foto: iStock

Allí, los interesados pueden filtrar las ofertas por ubicación, duración, área de trabajo y tipo de pago, como mensual o quincenal. Una vez se aplique al puesto, deberá esperar a que el empleador diligencie los debidos formularios y, una vez con eso, ya se podrá proceder con el trámite de la visa en la embajada o consulado local.

¿En donde aplica?

No todos los países son elegibles para la visa H-2, pues el listado se actualiza cada año. Para 2022, en Latinoamérica, se encuentran naciones como Colombia, Argentina, Brasil, México, Panamá, Perú, Ecuador, Chile, entre otras.



En Europa también aplican países como España y Portugal.



Cabe anotar, también, que esta visa se puede otorgar solo una vez al año, pero se puede renovar por al menos dos ocasiones. En este caso, el extranjero deberá presentar la nueva solicitud antes del vencimiento de la visa vigente.



Al final del tercer año la persona tiene que salir de Estados Unidos por al menos tres meses antes de volver a presentarse al programa H-2.







REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO

Más noticias del mundo

- El negacionismo electoral se apodera de EE. UU. de cara a las legislativas



- Ucrania resiste los ataques y presiona la retaguardia de Rusia



- Banco de Inglaterra, el chivo expiatorio de la inflación más elevada en 40 años