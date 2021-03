¿Cuándo obtendré una entrevista para mi visa de inmigrante de EE. UU.?

A partir del 1.º de marzo del 2021, la Embajada de Estados Unidos aumentó el número de solicitudes de visa de inmigrante que podemos procesar. Estamos regresando gradualmente, de forma limitada a las operaciones habituales de visa de inmigrante.



Sabemos lo importante que es esto para usted y nos complace poder atender a más de ustedes, nuestros solicitantes. Entre las solicitudes de visa de inmigrante, daremos prioridad a los casos de emergencia y luego a los familiares inmediatos de ciudadanos de EE. UU. incluyendo cónyuges, hijos, adopciones internacionales y prometido/a, además de ciertas solicitudes de visa de inmigrante especial.



Hemos estado trabajando arduamente durante la pandemia para hacer todo lo posible por nuestros solicitantes de visa de inmigrante, pero aún tenemos una gran cantidad de casos atrasados.



Si ha estado esperando para programar su entrevista, comenzaremos a procesar casos de acuerdo con nuestro marco existente de reanudación gradual de los servicios de visa.



Procesaremos los casos en el orden en el que el Centro Nacional de Visas (NVC, por sus siglas en inglés) haya determinado el caso como uno con “documentación completa”.



Verifique sus correos electrónicos del NVC para determinar en qué fecha su caso se convirtió en documentación completa. Usted también puede verificar su cuenta CEAC para encontrar dicha fecha.



Usted recibirá un correo cuando sea su turno de programar la entrevista. Sin embargo, dado que el covid-19 sigue siendo una grave amenaza para la salud de todos, estamos programando menos citas por día que antes de la pandemia.



¿Qué pasa con las visas de no inmigrante?

Aún estamos procesando un número limitado de visas de no inmigrante para casos de emergencia y para algunas categorías de visa en las que el solicitante tiene necesidad urgente de viaje.



Si cree que califica para una cita de emergencia o necesita viajar a Estados Unidos por un programa académico de tiempo completo para obtener un título, un programa de visitante de intercambio, como miembro de tripulación aérea o marítima o por una visa de trabajo basada en una petición, siga las instrucciones que se encuentran en el siguiente enlace.



Debido a la suspensión de los servicios habituales de visa, la Embajada de Estados Unidos no puede garantizar que todas las solicitudes de cita de emergencia sean autorizadas, pero su solicitud será considerada en función de la emergencia o urgencia de su viaje.



