Han pasado 22 años desde el atentado a las Torres Gemelas en Nueva York, Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001. En aquel suceso fallecieron 2.977 personas, según las autoridades.



El hecho ocurrió cuando 19 terroristas de Al Qaeda secuestraron cuatro aviones comerciales y los estrellaron contra las Torres Gemelas en Nueva York; el Pentágono, a las afueras de Washington; y el cuarto en un campo de Pennsylvania.



Aquel 11 de septiembre de 2001 se vivían las elecciones en Nueva York, con un día claro y soleado.



Fue a eso de las 8:46 a. m. que el vuelo 11 de American Airlines despegó con destino a Los Ángeles y se estrelló en los pisos 93 y 96 de la torre norte, según explica el 9-11 Memorial and Museum.



El avión llevaba en su interior a 11 miembros de la tripulación, 76 pasajeros y cinco terroristas a bordo, quienes secuestraron el vuelo en los primeros minutos de viaje.



Segundos después fue el vuelo 175 de United Airlines el que chocó contra la torre sur. Este llevaba en su interior a 51 pasajeros, nueve miembros de la tripulación y otros cinco terroristas, de acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

“Esta gente que estaba atrapada en los elevadores no se podía ayudar. Estaban sufriendo porque muchas de ellas probablemente se estaban quemando. Los gritos eran aterradores. Al explotar el avión y los miles de litros de combustible, la bola de fuego bajó por el ducto central de los ascensores y se esparció por todas partes”, señala William Rodríguez, un hombre que trabajaba en ese momento como conserje en la torre norte, para el medio 'France 24'.

Zona Cero, Estados Unidos. Foto: iStock

El tercer avión chocó contra la sede el Pentágono, en Washington, a eso de las 9:37 a. m. Era el vuelo 77 de American Airlines que transportaba a 53 pasajeros y seis tripulantes.



Además de los fallecidos del vuelo, también murieron 125 personas del Departamento de Defensa de Estados Unidos, en conformidad con datos del monumento del Pentágono.



Y fue al poco tiempo, que se estrelló el cuarto avión en un campo abierto de Pennsylvania. Aquel era el vuelo 93 de United Airlines que llevaba en su interior a 33 viajeros y siete tripulantes.

Así se ve la 'Zona Cero', el lugar en el que estaban ubicadas las Torres Gemelas

La Zona Cero se convirtió en el lugar de conmemoración de todos aquellos que cayeron en el atentado del 11 septiembre.



En este lugar fueron construidas dos fuentes de agua que representan el vacío que dejó aquel suceso, y son conocidas como '9/11 Memorial'. Alrededor de ellas, están grabados en piedra los nombres de las más de 2 mil víctimas que dejó el atentado.



Además, se construyó el Museo Memorial y el One World Trade Center -antes conocido como Torre de la Libertad-, este último es famoso por ser de los rascacielos más altos a nivel mundial.

Voces de sobrevivientes de ataques a las Torres Gemelas y el Pentágono

Algunos de los sobrevivientes del atentado del 11 de septiembre del 2001 hablaron con EL TIEMPO sobre cómo ese suceso cambió toda su vida para siempre.



En el video se relata la historia de Wendy Lanski, quien estaba en la torre norte; Jeanette Rodríguez, en el Three World Financial Center; Bruce Powers, en el Pentágono, y Will Jimeno, el expolicía colombiano que quedó atrapado en los escombros.

NATALY BARRERA

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

