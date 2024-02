Mitos y verdades de migrar a Canadá, según colombiano: ‘Hay que escoger bien el camino’

“Si uno tiene un sueño, debe irse detrás de él”, es uno de los consejos que brinda Yeison Fabián Nova Malagón, un joven colombiano quien lleva viviendo aproximadamente dos años en Canadá.



Este país de Norte América, según Migración Colombia, es uno de los 10 destinos de los colombianos en el mundo. En el 2023, 94.844 connacionales viajaron a ese país.



Fabián, en su caso, actualmente trabaja en ILSC education group, en la gerencia de ventas, además da asesorías a jóvenes, adultos y familias que quieran irse a vivir a Canadá.



En conversación con EL TIEMPO, Nova habló de los retos de un colombiano en un país de primer mundo como lo es Canadá y las miles de oportunidades que se presentan en este lugar.



Nova inició su relato precisando que una de las rutas más efectivas para emigrar a un país es por medio de los intercambios, bien sea estando en el colegio o en la Universidad.



Por ejemplo, este joven, quien actualmente tiene 27 años, estudió en la Universidad Agustiniana un pregrado de Gastronomía y Hotelería y Turismo, allí decidió aplicar a la convocatoria de intercambios y pasó. Así se abrió espacio en un campo que lo dejó fascinado.



Los jóvenes quienes deseen migrar deben tener en cuenta que “algunas universidades, ofrecen a sus estudiantes la oportunidad de salir del país. Esto depende mucho del idioma y el promedio a lo largo del pregrado o posgrado”, contó Nova.



Asimismo, relató que empezó su proceso de intercambio en el 2019 y fue la misma vida y Dios, como contó, los que lo condujeron a Canadá, donde ese mismo año vivió la nevada más fuerte que ha tenido este país en los últimos años.



“Estudié cinco meses y me di cuenta de que las oportunidades que brinda este país a los jóvenes son amplias, pero los retos que tiene son complejos".



Desde su experiencia como migrante joven y, además, estudiante, resaltó que si usted quiere ir a Canadá, una de las vías más fáciles es hacerlo con visa de estudiante. “Esto no solo es seguro, sino que abre más oportunidades”, dijo Nova.



Canadá ofrece cientos de oportunidades para jóvenes. Foto: Yeisón Nova.

¿Cuál es la relación entre un inmigrante y las ventajas académicas en Canadá?



En el momento cuando una persona llega a estudiar a Canadá, automáticamente tiene dos opciones: la primera es llevar su proceso académico en una institución pública y la otra es en una institución privada.



Si bien, ambos caminos ofrecen oportunidades prometedoras, desde la experiencia de Nova, estudiar en una institución pública le aseguraría una estadía más precisa en este país.



“Cuando un migrante, en este caso colombiano, estudia en una institución pública, el Gobierno le concederá un permiso de trabajo más largo. No obstante, esto depende de lo que usted vaya a realizar. Por ejemplo, usted viene a hacer un curso que dura dos años, ahí el Gobierno le ofrece estos dos años y un año más con permiso de trabajo”.



Nova recalcó, además, que cuando se trata de las maestrías dan más tiempo, por lo que en ese lapso de relación entre estudiante y trabajador usted podría solicitar una estadía permanente.

Las decisiones de un migrante son determinantes en el futuro

Teniendo en cuenta lo anterior, y reconociendo una de las vías más sencillas, según Nova, se debe tener claro que esto no es tan fácil y sencillo como lo pintan. Así, el joven le dijo a EL TIEMPO cuáles son algunos de los factores determinantes para tomar esta decisión:



- Factor económico: no debe ver esto como un limitante, pero sí es un aspecto importante.



- Choque cultural: el cambio de cultura puede generar, en cierto punto, situaciones chocantes con lo que se conoce y lleva tiempo acostumbrarse.



- Depresión: en Canadá la vida es demasiado tranquila, tanto que esa “estabilidad” tiende a ser abrumadora. Además, la soledad de los primeros meses es una situación suele generar algún desequilibrio emocional.



"Yo no tenía tanto dinero ahorrado, pero con ayuda de algunos préstamos y apoyo de familiares logré completar lo de la maestría (después de haber hecho el primer curso) y me presenté a la embajada y pasé", contó.



Además, determinó que Canadá sí es un destino prometedor, pero tampoco se puede romantizar, debido a que es un país que tiene muchos retos, pues hay un tipo de realidad de la que no se habla en las noticias, las películas e incluso en los programas de becas.

Latinos en Canadá. Foto: iStock

¿Cuáles son los choques culturales?



"Lo primero que uno piensa cuando va a viajar, y más si va a viajar y a vivir, es: "¿Dónde me voy a quedar?".



Por esta razón, las instituciones educativas de Canadá le dan a usted la capacidad de vivir, estudiar y trabajar al tiempo.



Es en aquel instante donde las personas se enfrentan al choque cultural.



"Nosotros, los colombianos, somos muy enérgicos y sociables, nos gusta reír, hablar y, en general, somos más de ambiente. Y, aunque algunas personas digan: 'Son detalles', esos mismos son los que generan depresiones y ansiedades".



Por el contrario, algunas personas de Canadá son mucho más calladas y muy estrictas.



Algo que casi nadie comenta y a lo que todos los inmigrantes se enfrentan, es que el canadiense es puntual. "De hecho, si usted llega uno o dos minutos tardes a una cita con una persona oriunda de este país, ya es considero como impuntual y es una ofensa", dijo.



Entonces, cuando se trata de las clases, el trabajo, las reuniones formales o de negocios, la puntualidad es vital, por lo que es recomendable llegar varios minutos antes de la hora acordada. De no ser así, esto le podría quitar muchas oportunidades para su futuro.



La igualdad y el respeto es una pieza clave para los migrantes en Canadá

Canadá es un país construido por migrantes, en la actualidad hay muchos más personas de otros lugares que canadienses y hay que entender una realidad, "no solo están migrando personas de Colombia, sino que están migrando personas de todo el mundo a este país".



Tomar la decisión de irse a vivir a otro lugar en busca de sus sueños y, por supuesto, para encontrar mejores oportunidades no es nada fácil, por lo que el futuro migrante, antes de iniciar esta aventura debe averiguar cómo está el país al que irá en temas de migración.



"En mi caso, cuando escogí Canadá, lo hice después de haber averiguado que este país tiene proyectos de migración amplios. Adicionalmente, en este momento, es uno de los territorios más avanzados en crecimiento".



Lo anterior no solo brinda seguridad, sino también genera un voto de confianza hacia el futuro. Pues gracias a que Canadá es un país líder en derechos humanos, las leyes no son algo negativo, sino positivo.



"Existen leyes para proteger a los trabajadores, para los migrantes, para las mujeres, para los niños, en general para todas las personas y cada uno de los sectores y, a partir de ellas, uno puede crecer", expresó.



Por ejemplo, si usted renta un departamento, también hay instancias del Gobierno que lo protegen contra los posibles abusos y la discriminación.

Paisajes de Canadá. Foto: Yeisón Nova.

Los límites de la economía

Entre tanto, cuando una persona, bien sea joven o adulta, llega a un lugar donde las finanzas se manejan de una forma diferente, lo primero que debe hacer es pensar en torno a la economía de dicho lugar.



Para ser más exactos, Nova expresó que se debe cambiar el chip, "antes de irse a dicho sitio, uno tiene que aprender a hacer la conversión de moneda. Al inicio las personas se estrellan porque no comprenden que hacer ese tipo de cambios no implica ahorrar, sino al contrario, es dar un paso para buscar un estilo de vida diferente".



Por tanto, si bien la economía es un factor indispensable, no puede ser el factor limitante. Si usted sabe que una inversión le traerá oportunidades a su futuro, es bueno que la siga. "Otra de las cosas a resaltar, es que no está mal invertirle al idioma. En Canadá se habla inglés y francés. No obstante, es prudente que usted aprenda principalmente inglés, debido a que esto le abrirá más puertas. Mientras que el francés, al menos en territorio canadiense, lo podría adquirir en la medida en la que lo necesite", comentó.



Así pues, algo que usted debe tener claro es que si quiere volverse rico (económicamente), Canadá no es el lugar para ello, Nova desde su experiencia no niega que se vive bien, pero es mentira que "la gente que sale de Colombia y llega a este país automáticamente se tapa en dinero", recalcó.



¿Cuáles son las carreras profesionales mejor pagas en Canadá?

Para hablar de este tema, Nova indicó que "hay que escoger el camino muy bien".



Desde la perspectiva de Nova, las profesiones que actualmente tienen un futuro más estable si se habla desde la economía, al menos en Toronto, son:



"Negocios, digital marketing, ingenieros de sistemas, temas relacionados con ciberseguridad y oficios afines con el turismo y la educación son muy bien pagados en las ciudades principales. Igual esto depende de la zona. Hay lugares donde los ingenieros son mucho más solicitados que en otros", resaltó Nova.

Todos los cambios son fuertes y 'el cuerpo es de costumbres'

Nova advierte que "el cuerpo es de costumbres", por lo que si usted piensa emprender este viaje, debe prepararse mental y psicológicamente.



En cuanto al frío, a pesar de que en este tiempo "el cambio climático y el invierno ha estado 'muy loco', sí se siente un ambiente helado, pero no tanto como en algunos años pasados", precisó el joven.



También dio a conocer que "cualquier establecimiento cerrado está climatizado, y de esos hay en cada esquina, entonces usted debe saber que el frío no es tan tortuoso como dicen. Sin embargo, debe prepararse para el primer invierno de su vida, porque ese sí es el duro".



Para un inmigrante, en especial si es joven, los primeros meses siempre van a hacer los más duros. "Uno extraña todo de su país, la comida, la familia, los amigos, incluso, los amores, pero usted no puede permitir que esos pensamientos le jueguen una mala pasada. Por lo que le debe ser fiel a su motivación y sobre todo valerse de la idea que lo tiene ahí", concluyó.



