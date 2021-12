El Congreso de Colombia discute por estos días un proyecto de seguridad ciudadana que despertó varios debates en el país.



Uno de ellos tiene que ver con un artículo que habilita a las entidades territoriales para “celebrar contratos para la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada” en algunas cárceles de sus territorios.



Algunos opositores dicen que eso podría derivar en una "privatización" de las cárceles en el país, tal como ocurre en Estados Unidos.



A propósito de este asunto, le explicamos cómo funciona el sistema penitenciario en territorio estadounidense.

En Estados Unidos, el uso de empresas privadas para manejar el sistema penitenciario, o una parte del mismo, lleva más de 30 años en vigor.



El primero en utilizarlo fue el estado de Texas a partir de 1987. Pero desde entonces otros han seguido el ejemplo.

Numerosos estudios adelantados por varios estados demuestran que el uso de empresas privadas para manejar la población carcelaria no condujo a reducir sus costos

Al año 2020, al menos 30 estados del país empleaban algún tipo de modelo, que va desde la operación y mantenimiento de cárceles a sistemas totalmente privatizados donde la prisión misma es construida y administrada por empresas independientes al Estado.



En total, se estima que al menos 120.000 reos están en cárceles manejadas por compañías privadas. Otros 25.000, en su mayoría inmigrantes, están bajo arresto en centros de detención privados gracias a contratos del gobierno federal con estas dependencias para que manejen su situación de manera transitoria.



Desde comienzos de este milenio, la población carcelaria de EE. UU. que es manejada por privados ha crecido un 32 por ciento, pero sigue siendo baja comparada por el total: de casi un millón y medio de personas detenida en el país, solo 8 por ciento está en cárceles bajo alguno de estos modelos.



El resto sigue en dependencias manejadas bien sea por los estados o por el gobierno federal.



Pero no en todos los estados es igual. En Montana, por ejemplo, el 47 por ciento de la población carcelaria está en dependencias privadas mientras que hay otros 20 estados donde el modelo nunca se ha utilizado.

Ocho estados, de hecho -Arkansas, Kentucky, Maine, Michigan, Nevada, Dakota del Norte, Utah y Wisconsin- eliminaron el uso de empresas privadas entre el 2000 y el 2016 Foto: iStock

Aún así se trata de un lucrativo negocio que genera unos US $7.000 millones de dólares anuales.



El uso de este tipo de sistemas se disparó en los años 90 luego de que fueran aprobadas leyes que endurecieron las penas por posesión, consumo y tráfico de drogas.



Gracias a ellas, EE. UU. tiene hoy la población carcelaria más grande del mundo. Esos números comenzaron a bajar a partir del año 2012 cuando el entonces presidente Barack Obama aprobó una orden ejecutiva que le permitió reducir o eliminar sentencias por posesión o consumo de drogas.



Desde su inicio la idea fue que las empresas privadas podrían hacer un mejor trabajo que las públicas, pues carecen del componente burocrático, y le ahorrarían dinero tanto a los estados como al gobierno federal.



Pero de acuerdo con múltiples reportes, los resultados han sido mixtos. De acuerdo con el Proyecto para las Sentencias, una organización que monitorea este tipo de dependencias, numerosos estudios adelantados por varios estados demuestran que el uso de empresas privadas para manejar la población carcelaria no condujo a reducir sus costos.



Y si bien estas empresas fueron lucrativas, su margen de ganancia llegó por cuenta de reducción de personal o salarios inferiores a los que pagan las entidades públicas.



“Siempre hay maneras de reducir costos, exprimiendo por algún lado de la cadena. Pero este negocio no tiene mucho de donde exprimir pues el margen de ganancia es más bien pobre. Y en algún punto se comienza a afectar la calidad del servicio”, afirma Gerry Gaes, que fue director del Buró Federal de Prisiones.



Según el Proyecto para la Sentencia, estudios que ha realizado demuestran también que la seguridad en cárceles privadas es inferior a las públicas y que los asaltos o incidentes internos en muchos casos se han duplicado.



Ocho estados, de hecho -Arkansas, Kentucky, Maine, Michigan, Nevada, Dakota del Norte, Utah y Wisconsin- eliminaron el uso de empresas privadas entre el 2000 y el 2016 por preocupaciones con el sobre costo y la seguridad.



En ese mismo plazo, sin embargo, otros cinco comenzaron a utilizarlos -Alabama, Connecticut, Vermont, Carolina del Sur y Pensilvania-.



SERGIO GÓMEZ MASERI

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

WASHINGTON

