¿La renuncia de Ron DeSantis a las primarias allana el camino para el triunfo de Trump?

Tras meses con una campaña en caída libre, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, abandonó este domingo la carrera por la nominación presidencial republicana, allanando todavía más el camino al expresidente de EE. UU. Donald Trump, quien parece un rival imbatible.



Con la retirada de DeSantis, la única que queda enfrentada a Trump en la contienda interna es la exembajadora ante la ONU Nikki Haley, cuya prueba de fuego, y quizás última oportunidad, será este martes, 23 de enero, en las primarias clave de New Hampshire.



¿Por qué renunció DeSantis y cómo quedan ahora las primarias?

¿Por qué DeSantis renunció a las primarias?

DeSantis, gobernador del llamado 'estado del sol' desde 2019 y miembro del ala ultraconservadora de los republicanos, lanzó su campaña presidencial en mayo del año pasado cuando las encuestas lo situaban como el único capaz de batir a Trump en las primarias.



Sin embargo, tras una campaña errática y con muchas dificultades para distinguirse del radicalismo del magnate neoyorquino, sus posibilidades se fueron desinflando a marchas forzada hasta que este domingo decidió tirar la toalla.



En la primera cita de las primarias, los caucus de Iowa del 15 de enero, Trump arrasó con el 51 % de los votos y DeSantis tuvo que acontentarse con un segundo puesto (21 %), por delante de Haley (19 %).



Además, los pronósticos para el próximo duelo en New Hampshire eran mucho peores, con DeSantis muy rezagado en último lugar, por lo que el candidato se había rendido de hacer campaña en el estado.

"No tenemos un camino claro para la victoria. Por eso, hoy suspendo mi campaña", explicó desde Florida el gobernador, quien admitió que la mayoría de los republicanos quiere "dar una segunda oportunidad a Donald Trump".



DeSantis ha convertido a su estado en la primera línea de batalla por el alma de Estados Unidos, mostrándose a sí mismo como una versión del trumpismo sin el caos que acompaña al expresidente.



Pero pese a que mantuvo el segundo lugar en las encuestas por varios meses, Trump se mantuvo como favorito entre las bases republicanas que no vieron por qué apoyar una versión "ligera" del expresidente del movimiento MAGA ("Make America Great Again", Hagamos a Estados Unidos grande de nuevo) cuando podían tener al verdadero.



DeSantis buscó enfrentarse a políticos, empresas y profesores "woke" (progresistas) de visión liberal a ultranza a los que acusaba de imponer su ideología a los estadounidenses. Sus iniciativas de mayor impacto incluyeron la expansión de los derechos al porte de armas, la imposición de leyes restrictivas al aborto y vetar de las aulas las discusiones sobre identidad de género y sexualidad. Sus políticas educativas llevaron a que decenas de libros fueran retirados de las bibliotecas escolares.



Pero durante algún tiempo la indignación por sus medidas también fue acompañada con aplausos en los círculos más conservadores de Estados Unidos y la cobertura de prensa le dio proyección nacional. Sin embargo, no era lo mismo que competir políticamente en un escenario nacional.



De nada sirvió entonces la "guerra cultural" que DeSantis enarboló en Florida contra la ideología 'woke' (progresismo) ni su oposición al cierre de negocios durante la pandemia de covid-19 ni su discurso antiinmigración, dado que Trump siguió siendo el líder 'de facto' del partido.

DeSantis, además, se mostró a menudo incómodo en los actos de campaña y en los debates, lastrado por su aparente aversión a los aspectos sociales de una carrera presidencial. Sus grandes gastos de campaña y su costumbre de apoyarse en un estrecho círculo de asesores encabezado por su esposa, Casey DeSantis, también hicieron naufragar su candidatura.



El gobernador también falló en capitalizar las dudas sobre la elegibilidad de Trump tras su inculpación por un delito financiero grave, una declaración de responsabilidad civil en un caso de agresión sexual e investigaciones penales sobre presuntas injerencias electorales y mala gestión de documentos gubernamentales.



DeSantis dio pasos en falso que levantaron banderas rojas sobre su propia preparación para el cargo más alto del país. Una amarga y evitable disputa con Disney, la mayor empresa privada de Florida, sobre sus políticas desconcertó a los defensores del libre mercado, mientras que la prohibición del aborto de seis semanas preocupó a otros sectores por su falta de conexión con la opinión pública.



Observadores en Washington ya lo daban por perdido incluso antes de los caucus de Iowa la semana pasada, en los que quedó muy por detrás de Trump.

Y pese a que días atrás el gobernador criticó el liderazgo personalista de Trump, a quien hay que "besar el anillo" para recibir sus favores, este domingo le dio su respaldo público en las primarias.



Con eso quiere evitar que vuelva a apoderarse del partido "la vieja guardia republicana" que, a su juicio, representa la candidatura moderada de Haley.



¿Cómo queda la contienda republicana tras salida de DeSantis?

En un mitin en Rochester (Nuevo Hampshire) horas después de que se conoció la salida de DeSantis, Trump agradeció al gobernador por haber abandonado la carrera y dijo que espera trabajar junto a él.



"Espero trabajar junto a Ron para derrotar al corrupto de Joe Biden; tenemos que recuperar nuestro país", dijo el expresidente y recordó también que dejará de utilizar el apodo “DeSanctimonious” (mojigato), con el que hasta ahora se burlaba de DeSantis.



Además, dijo del gobernador de Florida que "es una increíble persona y lideró una muy buena campaña".



Nikki Haley, por su parte, le deseó "lo mejor" y se erigió como la única rival a Trump que queda en pie: "Solo quedamos un hombre y una mujer", declaró desde New Hampshire.



Por el camino han caído ya DeSantis, el empresario Vivek Ramaswamy, los exgobernadores Asa Hutchinson y Chris Christie; y el exvicepresidente Mike Pence, entre otros.



Según un análisis de CNN, "El apoyo a DeSantis había disminuido hasta el punto en que no es probable que su salida cambie significativamente el equilibrio entre Trump y Haley", por lo que el impacto real de su salida tendrá que ver más con su decisión de respaldar al exmandatario de cara a las presidenciales de 2024.

No obstante, a diferencia de DeSantis, Haley se ha volcado en la campaña de New Hampshire, con la esperanza de que su perfil moderado y el apoyo que ha recibido del gobernador estatal, Chris Sununu, le permita plantarle cara a Trump.



Con DeSantis fuera de la foto, Haley busca apoyo en la alta proporción de independientes de New Hampshire -a quienes se les permite votar en las primarias de cualquiera de los partidos y normalmente optan por candidatos más moderados- para montar lo que algunos analistas han descrito como su "última resistencia".



Pero no lo tendrá nada fácil. Una encuesta publicada este domingo por la CNN antes de la retirada del gobernador, daba el 50 % de los votos a Trump, el 39 % para Haley y el 6 % para DeSantis. Además, tiene 15 puntos de desventaja frente a Trump en las encuestas de RealClearPolitics y FiveThirtyEight, y está en un aparente estancamiento.



A ello se suma que, según los analistas, los votantes de DeSantis tienen a Trump como segunda opción, así que la retirada del mandatario de Florida augura para el expresidente unos resultados todavía mejores de los esperados.

Así, a no ser por una derrota en New Hapshire, o de un reñido segundo puesto para su única rival, el calendario para la nominación de Trump como rival del presidente Joe Biden, en noviembre, podría acelerarse.



New Hampshire es un pequeño premio en una larga carrera, ya que asigna sólo 22 de los 2.429 delegados que harán la nominación en la convención republicana en Milwaukee en julio. Pero es un indicador más confiable del éxito electoral a nivel nacional que los estados más conservadores, y se considera que marca la pauta para próximas primarias.



La votación del llamado "supermartes" del 5 de marzo, con 874 delegados sobre la mesa, será determinante, pues puede hacer que un candidato alcance las tres cuartas partes del total requerido para la nominación. Los asesores de Trump apuestan por estar en condiciones de liquidar la carrera una semana después del supermartes y quieren que finalice en abril, es decir casi con certeza antes de que comience cualquiera de sus juicios penales.



Al contrario, si Haley obtiene resultados sobresalientes este martes podría convertirse en una amenaza genuina para el expresidente de cara a su estado natal, Carolina del Sur, a finales de febrero.



Previendo que la batalla en Nuevo Hampshire iba a ser un duelo de dos, el fuego cruzado entre Trump y Haley se intensificó en los últimos días.

La exembajadora puso en cuestión que el expresidente esté "mentalmente apto" para volver al poder, después de que Trump confundió varias veces en un mitin a Nikki Haley con la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi.



Trump, por su parte, se ha burlado de las raíces indias de Haley y la ha descartado como su vicepresidenta en caso de regresar a la Casa Blanca.



Las elecciones presidenciales se celebrarán el 5 de noviembre, cuando el candidato republicano se enfrentará al actual presidente, Joe Biden, quien aspira a su reelección para un segundo mandato.

