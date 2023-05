El número de migrantes interceptados en la frontera sur de Estados Unidos ha caído de forma importante desde el fin del Título 42, la normativa sanitaria que permitía expulsiones en caliente por la pandemia del covid-19 y que llegó a su fin hace una semana.



Debido a las nuevas restricciones del Título 8, a los migrantes no se le cruza por la mente atravesar el río Bravo, como venían haciéndolo miles hasta el jueves para entregarse a agentes estadounidenses y pedir protección.

Según el subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional, Blas Núñez-Neto, las autoridades fronterizas han registrado una disminución del número de cruces de migrantes de todas las nacionalidades de más del 56 % desde finales de la semana pasada, lo que supone una media de 4.400 interceptaciones cada día.

Durante las últimas dos jornadas, de hecho, las detenciones han sido menos de 4.000 cada día. Antes de que dejara de aplicarse el Título 42, los agentes registraban una media de 10.000 detenciones al día.



La mayoría de los migrantes interceptados provienen de México, Colombia y Guatemala. Antes del fin del Título 42, los venezolanos superaban a los colombianos y a los guatemaltecos.



Además, unos mil migrantes provenientes de Venezuela, Cuba y Nicaragua han sido deportados a México a raíz de un acuerdo por el que el país latinoamericano ha aceptado acoger a estas nacionalidades.



(Lea también: Diez cosas que debe saber antes de tramitar su visa a Estados Unidos por primera vez)

Facebook Twitter Linkedin

Filas de migrantes en la frontera antes del final del Título 42. Foto: EFE

La aplicación móvil "CBP One", concebida para centralizar las demandas de citas migratorias en Estados Unidos, también ha recibido "decenas de miles" de visitas y más de 5.000 fueron "procesadas" desde el 12 de mayo, dijo el funcionario.



Las declaraciones de Núñez-Neto coinciden con las realizadas por el secretario de Seguridad Nacional, que dijo el domingo que la cantidad de migrantes interceptados por las autoridades estadounidenses en la frontera con México se redujo a la mitad tras el fin del Título 42.



"En los últimos dos días, la patrulla fronteriza de Estados Unidos registró una caída del 50 % en la cantidad de encuentros en comparación con lo que experimentamos a principios de semana", señaló el domingo Alejandro Mayorkas al programa de la cadena CNN "State of the Union".



Según el funcionario, alrededor de 6.300 migrantes cruzaron la frontera con México el viernes y 4.200 el sábado, números que describió como "notablemente bajos".



(Además: EE. UU. dice que ingresos de migrantes desde México caen tras fin del Título 42)

Facebook Twitter Linkedin

Antes del fin de la medida, las autoridades detenían a 10.000 migrantes por día. Foto: EFE

Si bien los responsables avisaron que es pronto para sacar conclusiones de la aparente disminución de cruces, atribuyeron los datos a la expansión de la capacidad de procesamiento financiada por la Administración del demócrata Joe Biden.



Aun así, Núñez-Neto alertó que los traficantes de personas tratarán de utilizar la confusión creada por el fin del Título 42 para propagar desinformación.

Aquellas personas que crucen la frontera sin un estatus migratorio regular no serán elegibles para el asilo. FACEBOOK

TWITTER

Tras el fin de la emergencia sanitaria en la noche del jueves pasado, Estados Unidos dejó de aplicar el Título 42, que permitía expulsar en caliente a migrantes indocumentados sin posibilidad de pedir asilo por la pandemia, pero instauró otras restricciones en la frontera y comenzó a deportar mediante otra normativa conocida como Título 8.



(Puede leer: Conozca cuál será la estrategia de Estados Unidos tras el fin del Título 42)

Las autoridades han advertido que a partir de ahora todas aquellas personas que crucen la frontera sin un estatus migratorio regular no serán elegibles para el asilo.



Antes de presentarse en la frontera, los migrantes deben obtener previamente una cita a través de una aplicación móvil de centralización de solicitudes de asilo, la CBP One, o tiene que haber sido rechazada su solicitud de asilo en alguno de los países de tránsito.

De lo contrario, pueden ser objeto de un procedimiento de deportación acelerada a sus países de origen y una prohibición de ingreso a territorio estadounidense durante cinco años.

Si bien los responsables consideran que es pronto para juzgar la situación, la reducción en el número de cruces de migrantes contrasta con las predicciones de muchos políticos republicanos sobre las avalanchas que se vivirían en la frontera una vez Estados Unidos acabara con el Título 42.

La situación en México

Pero las buenas cifras que reportan las autoridades en EE. UU. contrastan con los testimonios de cientos de migrantes varados en la frontera sur de México, que denuncian que las autoridades mexicanas les han bloqueado el paso para transitar por el país rumbo a la frontera con Estados Unidos.



En el puesto de control del Ejido Viva México, cerca del límite con Guatemala, se mantienen migrantes de África, China, Afganistán, Venezuela, Honduras y Colombia, en espera de la atención del Instituto Nacional de Migración (INM).



(Siga leyendo: 'No queremos que ninguna familia se someta a paso por 'la trocha de la muerte': Murillo)



El colombiano Andrés Castro, de unos 40 años de edad, quien se dedicaba al comercio informal en su país, acusó a las autoridades de "cerrarles las puertas directamente".



El suramericano indicó que, ante la falta de atención, grupos de migrantes han decidido salir caminando y rodear los puntos de revisión migratoria.



“No nos han atendido de una manera, Migración no nos soluciona nada, la verdad no nos han atendido como debe ser, nosotros pedimos salir rápido para llegar a la meta”, indicó a Efe.

Facebook Twitter Linkedin

Migrantes en la frontera sur de México hacen fila para conseguir documentación para transitar por el país. Foto: EFE/Juan Manuel Blanco

La situación refleja el panorama de México tras la expiración la semana pasada del Título 42 de Estados Unidos. El Gobierno de México ha prometido "ayudar en todo" para evitar el caos migratorio y mantiene el despliegue de cerca de 25.000 elementos de las Fuerzas Armadas en las fronteras norte y sur para tareas migratorias.



Wilmar Cárdenas, de Venezuela, lleva cuatro días en espera de obtener documentos para transitar por territorio mexicano.



(En otras noticias: México reporta baja en flujo de migrantes hacia Estados Unidos tras fin del Título 42)



“Hemos hablado con las autoridades, pero nos dicen que nos van a llevar en un bus de aquí a seis horas, pero no sabemos a dónde, ni cuándo, pero no se sabe a qué destino nos van a llevar para seguir o alguna frontera”, manifestó.



Los migrantes indicaron que han intentado caminar sobre la carretera, pero las autoridades los regresan ante la falta de un permiso de tránsito y la falta de dinero que se ha ido mermando por la larga espera de los documentos.



La región afronta un inédito flujo migratorio con más de 2,76 millones de personas indocumentadas interceptadas por Estados Unidos en la frontera con México en el año fiscal 2022.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de AFP y EFE