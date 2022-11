Mientras Estados Unidos celebra el Mes Nacional de la Adopción en noviembre, reconocemos la estrecha cooperación entre Estados Unidos y Colombia para proporcionar hogares a niños vulnerables. Colombia es el principal país de América Latina en materia de adopciones internacionales a Estados Unidos.



Durante el año fiscal 2021, la Embajada de Estados Unidos en Bogotá emitió más visas de inmigrantes a niños adoptados por padres estadounidenses que cualquier otra embajada en el mundo. Entre los años fiscales 2019 y 2021, 678 niños fueron adoptados desde Colombia a Estados Unidos.

En Colombia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), es el organismo del estado encargado de proteger al menor de edad y garantizar los derechos fundamentales. Para ello cuenta con instrumentos jurídicos como lo es el Código de Infancia y Adolescencia, el cual contiene medidas de protección para los menores en situación irregular. Entre estas medidas se encuentra la de la adopción de un menor de edad abandonado.



¿Por qué hay tan fuerte una relación de adopción entre EE.UU y Colombia?



Ambos países son signatarios de la convención de La Haya sobre La Protección De Menores Y La Cooperación En Materia De Adopción Internacional. La base de esta convención es la creencia que todo niño, niña y adolescente se beneficia profundamente de un hogar amoroso.



A través de los años, la adopción entre países ha hecho que esto sea algo permanente para cientos de miles de niños alrededor del mundo. Cuando los niños no pueden quedarse con un familiar seguro y no se pueden encontrar nuevos padres en sus países y comunidades, la adopción entre países abre otro camino para que los niños reciban cuidado, seguridad y el amor que una familia permanente puede proveer.



En Colombia, la relación entre la Embajada de EE.UU y el ICBF ha sido fuerte y productiva para el bienestar de los niños declarados en adoptabilidad. Durante la pandemia, ambas organizaciones trabajaron mano a mano para encontrar hogares armoniosos y seguros en Estados Unidos para los niños, niñas y adolescentes con características y necesidades especiales.



Eso no quiere decir que la ruta hacia la adopción internacional sea fácil. Para adoptar a un niño de Colombia y llevarlo a vivir a Estados Unidos, en primer lugar, la familia debe ser elegible bajo la ley de Estados Unidos. La agencia federal que toma esta decisión es el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS por sus siglas en inglés) la cual es parte del Departamento de Seguridad Nacional. La familia debe reunir ciertos requisitos que determinen que ellos son aptos como futuros padres adoptivos, incluyendo un estudio de seguridad y vivienda, y una verificación de antecedentes.



El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha desarrollado el programa de adopción, y vela por brindar hogares estables a los menores que carecen de él. Es por ello, que la entidad estudia y analiza las solicitudes de parejas e individuos que manifiestan su deseo de recibir un menor de edad como hijo y aprueba aquellos que demuestren su capacidad para ofrecerle las mejores condiciones afectivas, familiares, mentales, físicas, morales, intelectuales, sociales y económicas, en el hogar que el niño necesita, con la conciencia plena de que al recibirlo, la situación afectiva y legal es la misma que cuando se recibe un hijo biológico.



Los niños bajo protección encuentran hogares nuevos en EE. UU.



La fuerte relación entre ICBF y EE.UU asegura que los niños lleguen a sus hogares nuevos en Estados Unidos seguro y sano. Una familia no puede traer a un niño adoptado a los Estados Unidos de Colombia hasta que todos, el gobierno de EE.UU, el ICBF, y la rama judicial en Colombia hayan decidido que la familia es elegible y adecuada para adoptar al niño.



Con un proceso basado en la cooperación de las fundaciones sociales de ambos países, los niños adoptados seguirán teniendo una familia amorosa y segura en Estados Unidos.



CONSULADO DE ESTADOS UNIDOS