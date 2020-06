¿Qué se sabe del búnker al que acudió Trump durante las protestas?

Ante la ola de protestas que sacuden a Estados Unidos y la tensión que hay alrededor del corazón político de Washington, medios locales de ese país revelaron que Donald Trump fue llevado por su esquema de seguridad a un búnker como medida de protección.



Aunque poca información se conoce acerca de ese búnker, The New York Times indicó que el presidente fue trasladado por el Servicio Secreto el viernes pasado ante la presencia de manifestantes a las fueras de la Casa Blanca, quienes forcejeaban con los agentes de seguridad. CNN, de hecho, dijo que estuvo durante cerca de una hora en el lugar.



Aunque Trump negó este miércoles que se haya refugiado en el búnker por seguridad, reconoció que acudió al lugar ese día simplemente para una “inspección”. “Fue un informe falso”, le dijo el mandatario a Fox.



"Vas allí, algún día puedes necesitarlo. Bajé, lo miré. Fue durante el día, no fue un problema", dijo. "Leí sobre eso, como si fuera una gran cosa. Nunca hubo un problema, nunca tuvimos un problema, nadie estuvo cerca de darnos un problema. El Servicio Secreto hace un trabajo increíble para mantener el control de la Casa Blanca", agregó.



Un búnker para la seguridad presidencial

Pese al cambio de discurso de Trump, sobre lo que no hay duda es que en la Casa Blanca hay una serie de lugares de alta seguridad para refugiar al personal político de Washington.



De hecho, medios internacionales reconocen que debajo del ala este de la Casa Blanca está construido un complejo llamado ‘Centro de operaciones de Emergencia Presidencial’ (PEOC, por sus siglas en inglés).



El centro de operaciones fue construido durante la Segunda Guerra Mundial como medida de protección para el entonces presidente Franklin D. Roosvelt.

El presidente George Bush y el vicepresidente Cheney durante una reunión en el PEOC, luego de los ataques a las Torres Gemelas. Foto: The US National Archive

Laura Bush, la exprimera dama de Estados Unidos durante los ataques del 11 de septiembre en 2001, contó en un libro publicado en 2010 que durante los ataques fue llevada por seguridad a este centro de operaciones.



“Fui llevada escaleras abajo por un par de grandes puertas de acero que se cerraron detrás de mí con un fuerte silbido, formando un sello hermético. Ahora estaba en uno de los pasillos subterráneos debajo de la Casa, en dirección al PEOC. Caminamos por viejos pisos de baldosas con tuberías colgando del techo y todo tipo de equipos mecánicos”, relata Bush en un aparte que recoge la cadena NPR en su página web.



Y agrega: “El PEOC está diseñado para ser un centro de comando durante emergencias, con televisores, teléfonos e instalaciones de comunicaciones. Me condujeron a la sala de conferencias adyacente al centro neurálgico del PEOC. Es una habitación pequeña con una mesa grande”.



De hecho, el Archivo Nacional de Estados Unidos publicó unas fotografías de ese día, a donde también llevaron a varios miembros de la administración Bush de ese entonces: a la consejera presidencial Karen Hugh, al vicepresidente Cheney y a la secretaria de Estado Condoleezza Rice. El diario neoyorkino explica que Cheney fue llevado en 2001 a ese lugar como medida preventiva ante los rumores que había sobre las intenciones de Al Qaeda de secuestrarlo.



Philip Bump escribió en The Washington Post que si las relevaciones del Times sobre el traslado de Trump a este búnker son precisas, esta sala del PEOC sería el lugar al que trasladaron al actual mandatario de Estados Unidos durante las protestas.



Incluso, los periodistas del Times que revelaron el episodio de Trump y el búnker explican que este lugar no se ha utilizado mucho desde los últimos años de guerra contra el terrorismo por parte de Estados Unidos.



