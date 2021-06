¿Cómo es el avión del presidente de Estados Unidos?

El ‘Air Force One’ es el nombre que recibe cualquier aeronave de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en la que se transporta al presidente de ese país.



(Lea aquí: Gira de Biden: ¿qué se espera de su primer viaje a Europa?)

La Casa Blanca, en su página web, especifica que ahora es una práctica estándar usar el término ‘Air Force One’ para referirse “a los aviones específicos que están equipados para transportar al comandante en jefe”.



Especificamente, el término se utiliza hoy para referirse a dos aviones Boeing 747-200B, los cuales tienen los códigos 28000 y 29000, según la Casa Blanca.



“Con la capacidad de recargar a mitad del vuelo, el Air Force One tiene alcance ilimitado y puede llevar al presidente adondequiera que él o ella necesite trabajar. Los equipos electrónicos son endurecidos para proteger en contra de las pulsaciones electromagnéticas, y el Air Force One está equipado con comunicaciones seguras avanzadas, permitiendo que la aeronave funcione como un centro de comando móvil en caso de que haya un ataque a los Estados Unidos”, especifica la Casa Blanca sobre el ‘Air Force One’.



(Le puede interesar: EE.UU. y México acuerdan atender migración con programas de desarrollo)



El interior del avión tiene unos 1.200 metros cuadrados de espacios repartidos en tres pisos, “incluyendo una suite amplia para el presidente, que contiene una oficina grande, un baño y salón de conferencias”, agrega la Casa Blanca. Además, los Air Force One pueden alimentar hasta 100 personas al mismo tiempo.



“El Air Force One tiene habitaciones para las personas que acompañan al presidente, incluyendo asesores superiores, agentes del servicio secreto, la prensa que viaja con el presidente y otros invitados”, acota la web oficial.

Más noticias