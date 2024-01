¿Cómo era la vida en Estados Unidos hace 50 años? Las canciones y fotos que lo ilustran

Hace 50 años, Estados Unidos era distinto. Las personas lucían pantalones acompañados, estaba de moda el corte de pelo tipo shaggy, en capas marcadas con mucho volumen, la voz de Barbra Streisand sonaba en todas las estaciones de radio y todos hablaban del final del escándalo Watergate. Descubre cómo era el país en 1974.

El ingreso familiar promedio era de unos US$$11.100 y un galón de gasolina costaba, en promedio, US$0,53 el galón, mientras que hoy día, ronda los US$3,36, según la Oficina de Eficiencia Energética y Energías Renovables, consigna Fox News. Hace 50 años Estados Unidos estaba atravesando una recesión, al mismo tiempo que la música disco empezaba a imponerse.

El cine y la televisión de 1974 en Estados Unidos



En 1974, Elizabeth Taylor fue la encargada de entregar el Oscar a la Mejor película, en la ceremonia número 46 de los Premios de la Academia, a Tony Bill, Michael Phillips y Julia Phillips, productores de la cinta The Sting, dirigida por George Roy Hill y protagonizada por Robert Redford y Paul Newman. Mientras que El exorcista ganó mejor sonido, mejor guion adaptado y se convirtió en una película de terror cuyo legado espeluznante llega hasta nuestros días.

En los 70 muchas comedias de situación florecieron en la televisión estadunidense, al igual que programas de aventuras, crímenes e investigación policiaca. Según la firma Nielsen Media Research, los 10 programas más vistos de 1974, fueron las series All in the family, Sanford and son, Chico and the man, The Jeffersons, M*A*S*H, Rhoda, Good times, The waltons, Maude y Hawaii Five-O.

Los protagonistas de estas series llenaban las portadas de las revistas de la época. Foto: amazon.com

La música de 1974 en Estados Unidos



De acuerdo a la lista Billboard, las cinco canciones más escuchadas de 1974 fueron: The Way We Were, de Barbra Streisand; Seasons in the sun, de Terry Jacks; Love's Theme, de Love Unlimited Orchestra; Come and Get Your Love, de Redbone; y, Dancing Machine, de The Jackson 5.

La moda hace 50 años



En 1974, Beverly Johnson se convirtió en la primera mujer negra en la portada de Vogue. Foto: Vogue

No solo los cortes en capas y con mucho volumen estaban de moda. El modelo de belleza de la época eran personajes como Farrah Fawcett, Lynda Carter, Bo Derek y Pam Grier. 1974 también marcó un hito para las revistas de moda, pues fue cuando Beverly Johnson se convirtió en la primera mujer negra en aparecer en la portada de Vogue.