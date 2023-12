Cómo desactivar la función de iPhone señalada por la policía de Estados Unidos

La última semana, distintos departamentos de policía de Estados Unidos advirtieron sobre NameDrop, una nueva función de iPhone, que podía poner en riesgo a sus usuarios, especialmente a los menores de edad. A pesar de que muchos evaluaron que el peligro no es tal, se generó controversia alrededor de la herramienta. Por ese motivo, muchos usuarios optaron por desactivarla y no exponerse a esta situación. Para hacerlo, solamente se deben seguir unos simples pasos dentro de la configuración del teléfono.

NameDrop, que además de iPhone también está presente en los Apple Watch que actualicen el sistema operativo, fue agregada en la versión de iOS 17. Por ese motivo, quienes descarguen la última actualización tendrán la función incorporada, y activa, en sus dispositivos. Esta permite que los usuarios acerquen sus teléfonos para pasar información de contacto. Concretamente, una vez que las personas sostengan los dispositivos a unos pocos centímetros, se presentará la opción de compartir datos como nombre, número de teléfono, foto y correo electrónico con otra persona.

Lo que advirtieron las autoridades policiales de Crenshaw, Alabama y Middletown, Ohio es que esto permite a cualquiera obtener los datos personales de una persona con solo acercar su dispositivo móvil. Junto con esta advertencia, se recomendó desactivar el NameDrop en los teléfonos de los menores edad.

Cómo desactivar NameDrop, la función de iPhone apuntada por la policía de Estados Unidos



La activación o desactivación de esta herramienta es muy simple y se completa rápidamente. Para hacerlo, el usuario deberá ingresar en ajustes de su iPhone, dirigirse al apartado “General” y luego en “AirDrop”. En la parte inferior, se presentará la opción “acercando los dispositivos”. Allí, solo hay que tocar sobre el botón para desactivarla.

Facebook Twitter Linkedin

El apartado de los ajustes de iPhone donde se puede desactivar NameDrop Foto: Gentileza Xataka

Más allá de la decisión de cada usuario, lo cierto es que transmitir información mediante NameDrop no es tan sencillo como para poder lograrlo sin el consentimiento de la otra persona. Además de que los dispositivos tienen que estar casi tocándose entre sí, según fue presentado por Apple, antes de ceder la información de contacto, el usuario recibirá una notificación que debe aceptar. En caso de no hacerlo, la función no se accionará.