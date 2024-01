¿Cómo Alaska Airlines? Avión aterriza de emergencia en Florida por falla en la puerta

Volar en avión es una gran experiencia para la mayoría de las personas debido a que es posible llegar un destino de una manera rápida, conveniente y, además, disfrutar de hermosos paisajes desde las alturas. Sin embargo, muchos temen la posibilidad de que la aeronave tenga algún desperfecto, y eso fue precisamente el terror que tuvieron que sufrir pasajeros de un vuelo de United Airlines que realizó un aterrizaje de emergencia debido a un problema mecánico.

De acuerdo con lo dado a conocer, el vuelo 2434 salió del Aeropuerto Internacional de Sarasota Bradenton a las 3:42 p.m. con destino a Chicago. No obstante, aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Tampa a las 4:35 p.m. debido a que tuvo que desviarse poco después de despegar cuando se encendió una luz indicadora que alertaba un error en una de las puertas.

Según información de The New York post, el avión transportaba a 123 pasajeros y cinco miembros de la tripulación, quienes vivieron momentos de tensión. Aunque, de acuerdo con un portavoz y de United, el incidente no pasó a mayores, dado que el aterrizaje de emergencia se realizó con precaución para abordar el posible problema mecánico. Hasta el momento la aerolínea no ha brindado mayor información.

Otra vez un incidente relacionado con la puerta del avión

Si bien se trata de modelos diferentes, pues el avión desviado el miércoles fue un Airbus A319, llama la atención que a penas la semana pasada se presentó un incidente cuando una aeronave de Alaska Airlines perdió el tapón de la puerta en pleno vuelo.

El vuelo 1282 a bordo de un Boeing 737-9 Max, que llevaba a 171 pasajeros y seis tripulantes, cayó repentinamente después de que un trozo de su fuselaje explotara a unos 16.000 pies de altura y dejara un gran agujero en uno de los extremos de la aeronave.

El vuelo de Alaska Airlines aterrizó de emergencia. Foto: Instagram @alaskaair / Reuters

Ante los hechos la aerolínea se disculpó con los pasajeros y prometió reembolsar el costo del boleto y ofrecer una gratificación adicional por US$1.500. Cabe mencionar que no hubo muertes o heridos graves.

Tras el accidente Alaska Airlines canceló todos los vuelos en aviones Boeing 737-9 Max hasta el próximo 13 de enero. Asimismo, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte está llevando a cabo una investigación.