La pelea en la que se metió Trump con las universidades y los colegios

Como si le faltaran frentes de batalla, la semana pasada el presidente Donald Trump inició dos nuevas peleas al anunciar una serie de medidas polémicas que provocaron, casi de inmediato, una fuerte disputa con el sistema educativo del país.

Por un lado, el Departamento de Seguridad Interna actualizó una orden que impide a estudiantes extranjeros matricularse en universidades que hayan pasado a un modelo de educación en línea como precaución ante el avance del coronavirus.



No solo no se emitirán nuevas visas para estos centros educativos, sino que se deportarán del país a los que ya estaban matriculados si las universidades no regresan a un modelo presencial o un sistema híbrido que incluya cursos en línea y presenciales.



Por otro lado, Trump amenazó con recortar las ayudas federales a todos los colegios que opten por una educación virtual para sus estudiantes a partir de septiembre de este año cuando se reanuda la jornada escolar en EE. UU.



En el caso de los extranjeros, las mismas universidades han puesto el grito en el cielo. Harvard y Massachusetts Institute of Technology (MIT), dos de los centros educativos más prestigiosas del país, presentaron una demanda contra la administración Trump alegando que se trata de una medida arbitraria que afectará no solo a miles de estudiantes en el país sino a todas las universidades del país.



“La crueldad -de esta orden- es solo superada por su irresponsabilidad. Parecería haber sido diseñada con el único propósito de presionar a las universidades para que regresen a educación en aulas sin tener en cuenta las preocupaciones que existen por la salud, y seguridad de los estudiantes profesores y el personal administrativo”, dijo Larry Bocow presidente de Harvard.



Por supuesto, también es un tema de recursos. Se estima que en el país hay más de un millón de extranjeros que representan el 6 por ciento de todos los estudiantes universitarios en el país y que anualmente desembolsan unos US $ 45 mil millones de dólares entre el costo de matrículas y sus gastos en el país.



Fondos que las universidades usan para subsidiar los costos de personas menos favorecidas en EE. UU. pero que ahora estarían en riesgo.



Y no solo eso. De acuerdo con Craig Lindwarm, vicepresidente de la Asociación de Universidades Públicas de EE. UU., existe una gran competencia internacional por atraer a los mejores estudiantes. Con la medida, dice Lindwarm, estos se verán forzados a migrar a otros países y EE. UU. perderá la opción de educar y retener a las mentes más brillantes.



Ante la llegada del coronavirus a territorio norteamericano, la icónica Universidad de Harvard anunció que desde el 23 de marzo todas sus clases serán totalmente virtuales. Foto: EFE

En un duro editorial, el Washington Post lo interpreta un poco diferente y sostiene que Trump está utilizando la excusa del coronavirus para restringir aún más la inmigración, dejando ahora por fuera a un gran porcentaje de estudiantes internacionales.



“El objetivo del presidente, dice el editorial del Post, es darle la espalda al mundo. Pero desgraciadamente, son los estadounidenses e instituciones como las universidades, las que pagarán el precio”.



Erika Salamanca, Cónsul de Colombia en Washington, sostiene que la nueva medida parece no estar afectando en gran medida a los connacionales pues cuando las universidades cerraron muchos optaron por regresar a Colombia para ahorrar costos.



“Basado en mi experiencia con los vuelos de repatriación y consultas en el consulado, muchos ya se han ido por que las universidades les habían anticipado que el segundo semestre del año sería virtual y prefirieron regresar al país para no tener que pagar el alto costo de vivir en Washington o EE. UU. para algo que se puede hacer online”, afirma Salamanca.



Pero hay muchos otros, especialmente asiáticos y latinos, que decidieron no salir del país y ahora podrían ser deportados.



Lo de los colegios es igual de complejo. La teoría de Trump y quienes lo defienden es que la única manera de reactivar la economía en su totalidad es reabriendo las aulas en septiembre. La razón es que muchos padres de familia no podrían trabajar si sus hijos se quedan en casa tomando clases virtuales.



Dado que le está apostando fuerte a la recuperación económica como estrategia para ganar la reelección en noviembre, el tema se ha vuelto central en sus aspiraciones.



Y por eso su amenaza con recortar fondos federales a los que no lo hagan y opten por un modelo virtual o mixto.



El presidente argumenta, además, que los jóvenes son los menos propensos a contraer el virus o padecerlo con pocas consecuencias.



Pero la realidad es otra. Colegios, educadores y padres de familia están en medio de una profunda encrucijada que cambia día a día.



Si bien todos quieren el retorno a la normalidad, desean llegar a ella sin poner en riesgo a sus hijos y así mismos. Aunque es cierto que los jóvenes parecen no desarrollar los peores síntomas de covid-19 y su tasa de mortandad es muy baja, pueden fácilmente propagar el virus a padres, abuelos o conocidos.

Protocolos de seguridad en Columbia, Estados Unidos. Foto: EFE

La decisión se ha tornado aún más difícil en estos días dado el incremento exponencial de la enfermedad en el país. Solo en el último mes se han reportado más de un millón de nuevos casos y en estados como Florida, Texas y Arizona. La pandemia está fuera de control.



Una crisis que le atribuyen a Trump por presionar a muchos estados para que reactivaran la actividad económica de manera prematura y pese a no cumplir con las recomendaciones mínimas del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).



Los estados, de hecho, están dando marcha atrás a sus planes de reactivación y han ordenado el cierre de negocios e impuesto nuevamente restricciones a los habitantes. Y universidades y colegios que habían contemplado abrir sus puertas este otoño están recapacitando.



De acuerdo con Lily Eskelsen, presidenta del Asociación Nacional de Educación, en lugar de mirar esos sucesos como una advertencia de lo que podría pasar, Trump insiste en evadir el problema.



“Ignoró a las agencias de inteligencia cuando le advirtieron de la pandemia. Ignora a los doctores que saben cómo enfrentar este virus e ignora a líderes locales sobre cómo reabrir la economía de una manera segura. Y ahora quiere aplicar ese mismo modelo de irresponsabilidad frente a los colegios y las universidades”, afirma Eskelsen, cuya asociación cuenta con 3 millones de miembros.



Para Eskelsen, la situación es diferente en todos los estados y los colegios y universidades deben tener libertad para desarrollar un modelo que se ajuste a las condiciones específicas de cada uno.

SERGIO GÓMEZ MASERI

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

WASHINGTON