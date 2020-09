¿Podrá la revelación de impuestos afectar a Trump en la campaña?

La revelación del diario New York Times sobre las cifras casi irrisorias de impuestos que habría pagado el presidente Donald Trump a lo largo de las últimas décadas se ha convertido en una nueva bomba para una explosiva campaña electoral que ya entra en su recta final.

De acuerdo con el Times, que dice tener copias de las declaraciones de impuestos del presidente, Trump no ha pagado un peso de impuestos por renta en 10 de los últimos 15 años porque ha reportado más pérdidas que ingresos en ese lapso.



(En contexto: NYT accede a impuestos de Trump y revela grandes deudas durante años)



Así mismo, sostiene que en los años 2016 y 2019 solo pagó US $750 dólares de dólares. Una cifra minúscula si se tiene en cuenta, según el propio Trump, que su fortuna es superior a los US $3.000 millones de dólares.



Este lunes, el presidente catalogó el informe de “totalmente falso” y dijo que ha pagado cientos de millones de dólares en impuestos durante este período.



En un ambiente tan polarizado como el que se respira en EE. UU. en estos momentos, es muy probable que la investigación del Times tenga muy poco impacto entre los simpatizantes de Trump, que creen casi a ciegas en lo que dice el mandatario. Además, dado que el Times se niega a revelar los documentos para proteger a las fuentes, es probable que el escándalo no prospere más allá de lo contenido en la publicación.



(Le puede interesar: Trump pide a Biden que se haga un test de drogas antes del debate)



Pero sí podría tener alto impacto en otros frentes. Por un lado pone al presidente a la defensiva a solo horas del primer debate contra Joe Biden, su rival en estas elecciones. Aunque Trump seguirá negándolo, Biden podría exigirle que, para aclarar dudas, revele de manera voluntaria sus declaraciones de impuestos. Cosa que el exvicepresidente sí ha hecho pero frente a lo que Trump se resiste.

Puede que muchos de sus simpatizantes vean en estas nuevas revelaciones más evidencia de la magia de Trump FACEBOOK

TWITTER

El candidato demócrata a la presidencia de EE. UU., Joe Biden, ya reveló su declaración de impuestos en el pasado. Foto: AFP

Pero los votantes que aún no se han definido o están dudando, probablemente lo verán en el contexto de todos sus otros fracasos FACEBOOK

TWITTER

De hecho, el mandatario viene negándose a mostrar sus impuestos desde la campaña del 2016 pese a que es una práctica común en todas las campañas electorales desde los años 70.



Trump alega que no puede hacerlo porque sus impuestos están bajo auditoria ante el Servicio Interno de Recaudo (IRS).



(Lea aquí: 'Apoyo a Colombia es indudable': Joe Biden)



Pero mantener esa posición genera un manto de dudas sobre el manejo de sus finanzas.



De hecho, el Times sostiene que Trump está a punto de perder una demanda que le obligaría a pagar más de US $100 millones que le debería al fisco por haber deducido impuestos de manera indebida en su declaración de renta. Y dice, también, que el análisis de las declaraciones de impuestos de Trump lo que demuestra es que sus negocios no son rentables y ha utilizado el sistema impositivo para compensar pérdidas masivas.



Cuando una situación semejante se presentó en el 2016 con Hillary Clinton, Trump se defendió diciendo que lo que esto demostraba era su inteligencia para evadir el pago de impuestos pero de una manera legal -algo que está por verse pues están en curso varias investigaciones contra sus empresas por posible manipulación del sistema-.



Pero de acuerdo con Greg Sargent, columnista del Washington Post, en esta ocasión habrá un precio por pagar.



“Puede que muchos de sus simpatizantes vean en estas nuevas revelaciones más evidencia de la magia de Trump. Pero los votantes que aún no se han definido o están dudando, probablemente lo verán en el contexto de todos sus otros fracasos. En su conjunto, constituyen otra prueba multifacética del error que fue apostarle al experimento trumpista”, sostiene Sargent.



Y en una elecciones que podrían resolverse por márgenes mínimos, todo pesa.

Paralelamente, la noticia del Times le resta impacto a la nominación de Amy Coney Barrett, la juez conservadora que escogió Trump para llenar una vacante en la Corte Suprema de Justicia y con la que busca motivar a su base de votantes.



(En otras noticias: ‘Trump miente sobre Colombia, sus ataques dan risa’)



Aunque este será sin duda un tema que pesará mucho en la mente de los electores -para uno y otro bando-, la imagen de un Trump que paga menos impuestos que un mesero y que no es tan buen empresario como él dice que es, podría salirle caro.

Lea también

- Putin le ofrece gratis a la ONU la vacuna rusa contra el covid-19

-¿Por qué Armenia y Azerbaiyán se asoman a una guerra a gran escala?

SERGIO GÓMEZ MASERI

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

WASHINGTON