El expresidente estadounidense Donald Trump y sus aliados participaron en una conspiración criminal para revertir las elecciones de 2020, aseguró el comité legislativo que investiga el asalto al Capitolio por seguidores del exmandatario en documentos presentados el miércoles a la justicia.



"El comité... tiene bases de buena fe para concluir que el expresidente y miembros de su campaña se involucraron en una conspiración criminal para defraudar a Estados Unidos", escribieron los legisladores en el documento.



El escrito no contiene las conclusiones finales porque la investigación continúa, pero ha sido visto como el pronunciamiento más amplio y dañino hasta ahora sobre el comportamiento de Trump, quien intentó aferrarse al poder tras perder la elección contra Joe Biden.



Un aliado de Trump, el abogado John Eastman, escribió un memorando en el que delineó cómo el entonces vicepresidente, Mike Pence, podía evitar que los legisladores certificaran la victoria de Biden en una sesión legislativa del 6 de enero de 2021. Al final, Pence se negó a hacerlo.



En el documento divulgado la noche del miércoles, el comité dijo que la negativa de Eastman de declarar ante los legisladores por el privilegio abogado-cliente, no se aplica porque él y otros, incluido Trump, "podrían haber participado en actos criminales y/o fraudulentos" para intentar revertir la elección.



Los legisladores dijeron que la evidencia les da "una base de buena fe para concluir que el presidente Trump violó" la ley que criminaliza la "conspiración para cometer una ofensa contra Estados Unidos o defraudar" al país.



El 6 de enero de 2021, tras un incendiario discurso de Trump en el que repitió su versión falsa de fraude electoral y urgió a la multitud congregada a "luchar", miles de manifestantes marcharon al Capitolio y entraron a la fuerza, con escenas de violencia y caos.



Trump enfrentó dos juicios políticos, el segundo a raíz del motín en el Capitolio, pero en ambos casos fue absuelto por el Senado, entonces de mayoría republicana. El expresidente aún controla el Partido Republicano y suele coquetear con la idea de buscar la reelección en 2024.



AFP