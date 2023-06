El presidente del Sub Comité de Apropiaciones para las Operaciones en el Extranjero Mario Diaz-Balart, anunció este viernes su decisión de "diferir", por ahora toda la ayuda que se está contemplando para respaldar a Colombia en el año fiscal 2024, que inicia en octubre de este año.



Según Diaz-Balart, llegó a esa decisión pues desconfía de la trayectoria que ha tomado el país desde que llegó al poder el presidente Gustavo Petro.



El congresista, que es del partido republicano y lidera esté comité, hizo su anunció al presentar el proyecto de presupuesto para las Operaciones Exteriores año 2024 que es donde se incluyen casi todos los fondos dirigidos para el país.

Desafortunadamente-afirmó- la trayectoria actual de Colombia bajo el liderazgo del presidente Petro está cada vez más en desacuerdo con los intereses económicos y de seguridad de los Estados Unidos FACEBOOK

Este borrador, en todo caso, es solo el inició del proceso de apropiaciones en el Congreso de Estados Unidos. El proyecto tendrá que ser discutido por la Comisión de Apropiaciones en pleno y, luego de ser aprobado, pasaría a la plenaria.



Paralelamente, el Senado -que es controlado por demócratas- avanzará en su propio proceso de asignaciones.



Una vez ambos se aprueben, se designaría una comisión de conciliación para limar las diferencias. En otras palabras, los fondos para Colombia podrían ser restituidos por el Senado o en las fases que hacen falta en la Cámara de Reprsentantes.En todo caso es la primera vez desde que se aprobó en Plan Colombia en el año 2000 que se toma una decisión tan drástica.

Mario Diaz-Balart. Foto: Archivo particular

"Ahora, permítanme pasar a Colombia. No se puede subestimar la importancia de la asociación de Estados Unidos con Colombia. Durante décadas, Estados Unidos se ha asociado con el pueblo de Colombia y lo ha apoyado en la construcción de una democracia próspera y estable, y yo he sido uno de los más firmes defensores de esos esfuerzos”, arrancó diciendo el legislador, para luego endurecer el tono.



"Desafortunadamente-afirmó- la trayectoria actual de Colombia bajo el liderazgo del presidente Petro está cada vez más en desacuerdo con los intereses económicos y de seguridad de los Estados Unidos. Por lo tanto, he decidido diferir el financiamiento para Colombia. Debido a la fuerte e histórica relación entre el pueblo de los Estados Unidos y Colombia, así como las Fuerzas Armadas y la Policía de Colombia, el Comité continuará evaluando las acciones del Gobierno de Petro a medida que avance este proceso de asignaciones. Espero sinceramente que acciones más favorables en el futuro nos permitan avanzar en el fortalecimiento de nuestra asociación de larga data con Colombia".



En el borrador del proyecto, al que tuvo acceso este diario, no hay mención alguna de nuevos recursos para el país.



En un comunicado publicado por la oficina del congresista ahondan en el tema: "Diferir las decisiones de asistencia y seguridad sobre Colombia, reflejando la incertidumbre de la Comisión sobre la gestión presidencial de Gustavo Petro, su postura frente al narcotráfico y sus relaciones con Venezuela, Cuba y Rusia. Con un monto de asistencia previa de casi $500 millones anuales, la Comisón quiere observar cómo se desarrollan los acontecimientos en Colombia".

El presidente Gustavo Petro fue recibido por el mandatario estadounidense Joe Biden en Estados Unidos. Foto: Presidencia

En entrevista exclusiva con EL TIEMPO en marzo de este año, Diaz-Balart ya ha había anticipado una maniobra semejante al declararse muy preocupado por el supuesto deterioro de la democracia colombiana y la relación del gobierno Petro con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y otros.



"Lo que me preocupa es esto. Con Colombia hay una relación muy estrecha de intercambio en comunicaciones, de cosas muy sensibles, de información de inteligencia, y yo tengo que sentirme cómodo de que ese intercambio no se está repartiendo a los enemigos de la democracia. Hay muchas cosas que estamos revisando y no estamos hablando de eso públicamente aún pero eso es parte de la conversaciones que estoy teniendo con Blinken. Y cuando esa ley se presente (la presentó este viernes) vamos a tener que buscar alternativas que permitan que el pueblo estadounidense se sienta tranquilo de que la relación persiste y estamos poniendo en riesgo comunicación o información sensible que se les está compartiendo y que Colombia está protegiendo el estado de derecho y las libertades básicas de sus ciudadanos", dijo Diáz Balart en ese momento.

¿Qué dice la embajada de Colombia en Estados Unidos?

Por su parte, la embajada de Colombia en Estados Unidos ya reaccionó a la noticia:



"Reconocemos y valoramos la histórica relación bilateral de Colombia y Estados Unidos, compartiendo principios y valores democráticos en beneficio de los pueblos de ambos países. Colombia valora profundamente el apoyo permanente de los Estados Unidos en áreas fundamentales como la seguridad, las acciones de paz, el desarrollo económico, la promoción y respeto de los derechos humanos y la protección del medio ambiente", dice la sede diplomática



Y agregan: "Reafirmamos nuestro compromiso de trabajo conjunto para abordar los desafíos hemisféricos y promover el progreso en nuestros países y la región. Continuaremos fortaleciendo nuestra colaboración en temas como comercio, educación, cultura y cooperación técnica, pilares fundamentales de nuestra relación bilateral. Consideramos esencial mantener el diálogo abierto, constructivo y bipartidista con nuestros aliados en Estados Unidos. Así mismo, abordar desafíos conjuntos y maximizar oportunidades desde una perspectiva de respeto mutuo y beneficio compartido".



SERGIO GÓMEZ MASERI

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

WASHINGTON