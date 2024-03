Comieron un helado de famosa cadena de EE. UU. y descubrieron que era detergente

En un local de una famosa cadena de comida rápida y productos congelados, ubicado en Kentucky, el gerente dispuso una reunión para todos los empleados y los obligó a comer un helado que estaba rebajado con productos químicos, por lo que algunos de ellos terminaron internados por intoxicación.

Inusitada situación tuvo lugar en un Dairy Queen de Kentucky, al este de Estados Unidos, cuando el gerente reunió a sus empleados y les dijo que, "les guste o no", debían comer los helados de chocolate contaminados con productos de limpieza. De los ocho empleados que asistieron a la reunión, algunos fueron llevados inmediatamente al hospital luego del cierre.

A partir de la repercusión que tomó la noticia, el medio estadounidense The New York Post replicó los testimonios de una de la madre de los jóvenes, que contó que su hija de diecisiete años llegó a su hogar después de la reunión y le contó lo sucedido, lo cual la enfureció.



"El gerente les dijo que les gustara o no el helado de chocolate, lo iban a comer hoy. Algunos de los niños se habían quejado de que tenían una sensación de ardor cuando tragaban el helado", señaló con notable enojo. Después del increíble episodio en el local, su hija renunció al trabajo.

Facebook Twitter Linkedin

La reconocida cadena es famosa por su amplia variedad de helados. Foto: @dairyqueen

La investigación de los helados con detergente en Estados Unidos

Tras la repercusión, los habitantes de la zona se mostraron consternados, y el jefe de policía del Condado de Wolfe comenzó una investigación de la situación. El diputado Elijah Banks comentó en diálogo con el medio mencionado que aún llegan "varias personas a dar declaraciones" por el hecho sucedido el viernes pasado.

A pesar de la gravedad del acto, Banks señaló que no puede dar más información debido a que la mayoría de los empleados afectados por la medida del gerente son menores de edad.

La ingesta de los productos químicos, que llevó a algunos empleados a emergencias, es tóxica para el cuerpo humano y puede llegar a causar la muerte si se consume en grandes cantidades. La empresa, con más de ochenta años de historia sirviendo productos congelados a los ciudadanos estadounidenses, omitió brindar declaraciones al respecto.