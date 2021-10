Deberá estar vacunado si quiere solicitar visa de inmigrante en EE. UU.

Mientras Estados Unidos bordea las 700 mil muertes por covid-19, el gobierno de Joe Biden sigue endureciendo las medidas para evitar que la tragedia aumente.



A la espera de que en noviembre se oficialice el ingreso directo de visitantes de más de 30 países al gigante norteamericano, la oficina de la Embajada de EE. UU. en Bogotá acaba de anunciar que, a partir de este viernes 1.° de octubre, los interesados en solicitar la visa de inmigrante deberán estar vacunados contra el coronavirus.

Aunque todavía no hay mayores detalles sobre la medida , se presume que quienes deseen aplicar para ese permiso de ingreso deberán esperar al menos dos semanas después de su segunda dosis (o de la dosis única, en el caso de la vacuna de Janssen).



De igual manera, es prácticamente un hecho que los viajeros deberán mantener el requisito de una prueba negativa de covid-19 no menor a tres días antes de abordar el avión a EE. UU.



Por lo anunciado en días pasados por la autoridad sanitaria estadounidense, representada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés), los niños y quienes presenten los debidos sustentos médicos estarían exentos de la regla de vacuna para pedir la visa en cuestión.



Asimismo, se tendrían en consideración los casos en los que no haya disponibilidad de vacunas pues, según se lee en el texto del CDC, "si la vacuna está disponible, pero debido a un suministro limitado en los países de origen hay un retraso significativo para que el solicitante reciba su vacuna, entonce esta situación también se calificaría como 'no disponible de manera rutinaria'".

Actualización importante sobre visas de Inmigrante (IV): a partir del 1 de octubre, la vacuna contra el COVID-19 será un requisito para todos los solicitantes de visas de inmigrante. Para conocer más detalles, ingresa a: https://t.co/qTUhai0SpT — US Embassy Bogota (@USEmbassyBogota) September 30, 2021

No hay que olvidar que la visa de inmigrante es el documento oficial que permite que su poseedor pueda viajar a Estados Unidos y solicitar su admisión como residente legal (LPR, por su sigla en inglés).



Hasta el momento, por disposición de la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés), con aval de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las vacunas aprobadas para el ingreso al país son las de los laboratorios de Pfizer/BioNtech, AstraZeneca, Johnson & Johnson/ Janssen, Moderna, Sinopharm y Sinovac.



Según dio a conocer en días pasados la propia embajada de Estados Unidos en Bogotá, las citas para obtener la visa están siendo agendadas para 2023. Aun así, quienes soliciten estas visas de inmigrante tendrán prioridad para recibir la documentación.



Por ahora, las fronteras terrestres de EE. UU. con México y Canadá permanecen cerradas para viajeros cuyo traslado no sea esencial.

