Por lo visto, cada vez más colombianos deciden invertir en una vivienda en Miami. Según el un reciente informe de la Asociación de Realtors de Miami, Colombia registró la mayor búsqueda de casas y apartamentos en esa ciudad estadounidense, desde marzo pasado. En el listado, siguen Argentina y Venezuela.

Los lugares preferidos de los nacionales son los bienes inmobiliarios ubicados en Brickell y Downtown Miami, dijo la agente inmobiliaria Adriana Molina, en entrevista con Caracol Radio.



"Lo que siempre la ha pasado a Miami es que cuando cualquier país de Latinoamérica esta pasando por un cambio, normalmente generado por las elecciones, hay un éxodo de migrantes y personas que comienzan a invertir en Miami para diversificarse", dijo la agente de la Asociación de Realtors de Miami.



Según el diario Portafolio, cifras de junio de la Asociación de Realtors de Miami ya mostraban que los inversionistas colombianos eran la principal fuerza de inversión, con un 15 % del mercado inmobiliario.



Miami es uno de los destinos más apetecidos por los latinos. Foto: iStock

¿Por qué Miami se ha convertido en la mejor oportunidad de inversión para los colombianos?

En primer lugar, esto se debe a los grandes beneficios del mercado inmobiliario de la llamada ‘Ciudad Mágica’, que ofrece una rentabilidad en dólares de hasta un 14 %. Esto es altamente valorado por los inversionistas, no solo por el monto de los retornos, sino también por la estabilidad del patrimonio.



“Es necesario blindar el patrimonio ante cualquier circunstancia local de carácter político, social o económico, y dolarizarlo invirtiendo en propiedades en Miami es hoy la manera más rápida y segura de hacerlo para los colombianos. Esto no solo protege los activos en dólares, una moneda fuerte, sino que además permite invertir en un mercado seguro con altísima rentabilidad”, explica a Portafolio Ruedi Sieber, CEO de Sieber International.



A lo anterior hay que sumar las facilidades en precios y pagos que tiene el mercado inmobiliario de Miami, donde se puede acceder a propiedades desde 400.000 dólares. Además, con un aliado como Sieber International, los inversionistas solo necesitan del 30 % inicial porque la firma inmobiliaria les ayuda a conseguir el 70 % de financiamiento restante con bancos americanos a una tasa del 4 %.



De este modo, no solo se obtiene una excelente rentabilidad, sino que además la propiedad se autofinancia. Ventajas como estas han contribuido a que las ganancias inmobiliarias de Miami superen todos los récords históricos.



Se trata de una curva en alza superior a la de cualquier ciudad en Estados Unidos. De hecho, las propiedades están logrando una valorización anual de alrededor del 10 %.



