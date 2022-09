El éxodo de colombianos hacia Estados Unidos se mantuvo alto a lo largo del mes pasado y sigue batiendo récords históricos en la migración hacia este país.



(Lea además: Migración ilegal a EE. UU. se internacionaliza cada vez más, ¿qué está pansando?



De acuerdo con nuevas cifras del Departamento de Seguridad Interna y la Patrulla Fronteriza, unos 14.051 nacionales fueron detenidos tratando de ingresar ilegalmente a través de alguna de sus fronteras terrestres y-o vía aérea o marítima.

La gran mayoría de ellos, 13.024, fueron arrestados en la frontera sur, una tendencia que arrancó a comienzos de este año y que tiene bajo alarma a las autoridades. En lo que va de este año fiscal 2022 van más de 116.000 arrestos, comparados con los 10.000 registrados en el 2021 y menos de 3.000 en el 2020.



Es decir, un incremento de más del 4.000 por ciento en dos años.



El otro dato novedoso que también llamó la atención en las estadísticas de agosto, es el incremento en los colombianos detenidos intentado ingresar desde Panamá. Según la Patrulla Fronteriza, a lo largo del mes pasado detuvieron a 340 personas ingresando por esta ruta y que llevan el total del año a 1..632.



Para ponerlo en contexto, la sola cifra de agosto es superior a todas las detenciones del año 2021, que solo fueron 256.



De acuerdo con autoridades consultadas por este diario, si bien la ruta por la frontera sur sigue siendo la preferida por su proximidad y los costos del periplo, la migración vía Canadá está cobrando fuerza ahora que los ojos se han centrado en la inmigración ilegal por México.



Desde marzo, EE.UU. ha venido expulsando a miles de los colombianos arrestados a través de un mecanismo exprés que no requiere procedimiento judicial.



A la fecha, de acuerdo con datos informales de las ONG expertas en temas fronterizos, se han expulsado a casi 10.000 por esta vía, que es en aviones chárter que salen de lunes a viernes rumbo a Bogotá. Sin embargo, el grueso de los detenidos permanece en EE.UU. a la espera de que se resuelva su situación migratoria.



Algunos bajo arrestos, pero otros liberados condicionalmente mientras avanzan los casos de solicitud de asilo.



Pero el caso de los colombianos no es el único que viene disparado. En agosto también se registraron grandes incrementos en los arrestos de venezolanos y haitianos al igual que grandes cantidades de cubanos.



En el caso de los venezolanos, fueron detenidos 25.521. Se trata de la cifra más alta que se ha reportado para nacionales de este país en un solo mes y que pone el total del año en unos 155.000 arrestos, tres veces más que en todo el 2021.



Como con los colombianos, la explosión de migrantes de este país arrancó a finales del año pasado y comienzos del presente pero se puso en cintura por unos breves meses a través de las deportaciones exprés. A partir de mayo, sin embargo, volvieron a dispararse.



La situación de los cubanos también tiene desconcertada a las autoridades. El mes pasado fueron arrestados más de 20.000, en su mayoría a lo largo de la frontera sur, elevando el total del año a casi 200.000. Una cifra cuatro veces más grande que la del 2021.



Y otro dato relevante: los arrestos de cubanos, colombianos, venezolanos y haitianos, representaron el 25 por ciento del total de detenciones en agosto y una cifra similar si se mira todo el año 2022. Se trata de un porcentaje histórico para una migración que durante décadas ha estado dominada por ciudadanos de México y Centroamérica.



En el 2021, para poner un ejemplo, los nacionales de estos cuatro países representaban menos del 10 por ciento del total de arresto a nivel nacional y en la frontera sur.



Las cifras consolidadas hasta agosto, cuando aún falta un mes para que acabe el año fiscal 2022 (que finaliza en septiembre) también batieron todas las marcas históricas previas.



En total fueron detenidas 2'493.721 personas, comparado con 1'956.519 en 2021.



Por primera vez, en la historia, además, se detuvo a más de 2 millones de personas solo en la frontera sur.



Las razones para este fenómenos son de varias índoles. Por un lado está la crisis económica que causó el Covid 19 en la región y que está empujando la migración hacia EE.UU. de países no tradicionales.



Así mismo, las ONG mencionan los efectos del cambio climático, que está generado más pobreza, la percepción de que el gobierno de Joe Biden sería más benévolo con los migrantes políticas migratorias adoptadas durante el gobierno de Donald Trump que han provocado los múltiples reingresos de migrantes expulsados a través del polémico Título 42, que permite remover del país a migrantes alegando una emergencia de salud, pero que no castiga a los reincidentes.





SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

