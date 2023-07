Un grupo de colombianos de diferentes ciudades de Estados Unidos estará este jueves en Washington para pedirle al Congreso y a la administración de Joe Biden que otorgue un alivio migratorio para los connacionales que se encuentran viviendo ilegalmente en el país.



Los activistas, provenientes de Maryland, Virginia, Nueva York, Nueva Jersey, Florida e Illinois, tienen previsto una movilización cerca al Capitolio y luego visitas a oficinas de legisladores.



En particular, pedirán que se conceda una Salida Forzosa Diferida, o DED por su sigla en inglés. El DED es un mecanismo que puede ser autorizado por el presidente del país y que, como su nombre lo indica, difiere la deportación de un grupo de personas por un período limitado de tiempo. Contempla, así mismo, permisos de trabajo durante la vigencia de la medida.



Por lo general, el DED se ha otorgado en el pasado a ciudadanos de países donde la situación interna es muy delicada. Esta es la segunda jornada de movilización que organizan desde que Gustavo Petro llegó a la presidencia. En la última asistieron unas 50 personas.



Aunque no la ha descartado de plano, la administración Biden ha dicho no creer que los colombianos calificarían pues el país no enfrenta una situación que lo amerite.



“Darle DED a los colombianos indocumentados como muchos en mi familia y mi comunidad ayudaría a allanar el camino hacia la paz para todo el país y la región. Esto es urgente para las decenas de miles de colombianos indocumentados para que los que han estado en la sombra puedan trabajar con dignidad y sin temor a ser deportados a un lugar que no puede garantizar su seguridad”, dice Isaias Guerrero, un organizador de Community Change Action.



De acuerdo con Carlos Naranjo, director de Semillas Colombia, "los cerca de 200.000 colombianos indocumentados que residen en Estados Unidos son la consecuencia de más de 60 años de conflicto armado y político en Colombia. Los recientes desarrollos democráticos que traen un nuevo gobierno en Colombia, comprometido con la paz y la estabilidad, presentan un nuevo futuro mejor para Colombia, y se requiere un socio en los Estados Unidos que ayude en ese proceso mediante la concesión de un alivio migratorio para los colombianos indocumentados en los Estados Unidos en la forma de Salida Forzosa Diferida (DED), de modo que se pueda crear una cantidad suficiente de tiempo para desarrollar las políticas de 'Paz Total' del gobierno de Colombia que jugarían un papel directo en la dignificación de esta comunidad y la normalización de los patrones de migración de Colombia a los Estados Unidos".



Para Martha Lucia Gomez, organizadora del Centro de Recursos para Inmigrantes Wind of the Spirit, "los Colombianos de todo estatus han contribuido a la economía y las comunidades de Estados Unidos durante décadas. Aquellos de nosotros que quisiéramos regresar a Colombia no hemos podido, debido a los peligros y privaciones de los que huimos. Al mismo tiempo, los que no tenemos documentación no podemos salir a la luz y contribuir más plenamente, por miedo a la deportación. Colombia está cambiando, pero necesita tiempo para ofrecer un refugio seguro y estable a los que quieren volver".



Y puntualiza: "El estatus DED convertiría legalmente a Estados Unidos en nuestro hogar por ahora, y reconocería la forma en que hemos abrazado y apoyado a Estados Unidos durante tanto tiempo".



La campaña está siendo respaldada por Colombia Fuera de Colombia, CASA, Grupo MASA, Semillas Colombia, Wind of the Spirit, Alianza Américas, Comité de Derechos Humanos de Colombia, y el Community Change Action.

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En Twitter @sergom68