El flujo de migrantes colombianos intentado ingresar a Estados Unidos de manera ilegal permanece aún a niveles históricos récord, según nuevas estadísticas reveladas esta semana por la agencia de Aduanas y Protección de Fronteras (CPB por su sigla en inglés).



De acuerdo con la CPB, durante el mes de mayo fueron arrestadas 18.852 personas de origen colombiano en todos los puertos de entrada pero mayoritariamente en su frontera sur con México.



Se trata del segundo número de arrestos más alto que se registra desde que comenzó esta nueva oleada migratoria en octubre del 2021 y que no tiene antecedentes. La marca más alta que se había registrado hasta ahora se presentó precisamente en mayo del año pasado cuando fueron contabilizados 19.862 encuentros.



En lo que va corrido de este año fiscal 2023, que arrancó en octubre del 2022, han sido arrestadas 131.068 personas. Esa cifra ya de por si bate el récord previo de arrestos de colombianos que se presentó en todo el año fiscal 2022 (de octubre del 2021 y octubre del 2022) cuando se contabilizaron 130.971 detenciones. Lo cual se trata de un nuevo hito en esta crisis migratoria.



Y dado que a este año fiscal aún le restan 5 meses más (hasta octubre del 2023), las autoridades temen que la marca anterior podría hasta duplicarse.

Frontera de Matamoros, Tamaulipas, en el norte de México. Foto: EFE

Para ponerlo en contexto, en el 2020 fueron detenidas 2.768 personas, en el 2021 10.485, en 2022 130.971 y ahora, en solo siete meses evaluados, ya van 131.068 en 2023.



Los expertos en temas migratorios estaban muy pendientes de las cifras de mayo pues coinciden con el fin del polémico título 42 que le permitía a EE. UU. expulsar sin proceso migratorio a todos los ilegales. El temor -que aún subsiste- es que con la expiración del Título se generará un tsunami migratorio rumbo a EE. UU.



De momento, es algo que no ha sucedido. En términos generales el número de arrestos permaneció en niveles similares a los del mes de abril (273.141 vs. los 275.266 del mes pasado) y casi idéntico a las cifras del año pasado en esta época (274.992).



Es decir, el tsunami no se ha materializado aún. Dicho eso, las cifras siguen siendo exorbitantes comparadas con años anteriores.



Así mismo, y esto también aplica para el caso colombiano, pese a los numerosas medidas que viene aplicando EE.UU. para atajar la migración estás por ahora no han hecho mella frente a los números totales.

Testimonio de colombiana retornada

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

