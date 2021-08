Colombianos en Estados Unidos recaudan dinero para contagiado de covid-19

Hace dos meses, Rubén Guzmán viajó a Estados Unidos para vacunarse contra el coronavirus. Sin embargo, contrajo el virus en el país norteamericano y tuvo que ser hospitalizado en Cleveland Clinic, según contó su esposa Marcela Otero.

Guzmán se encuentra actualmente en la Unidad de Cuidados Intensivos conectado a un sistema de oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO) y un ventilador. De acuerdo con su conyugue, sus pulmones dependen totalmente del funcionamiento del aparato.



(Lea también: Todo lo que tiene que saber sobre la vacuna de Moderna que llegó a Colombia).



El ECMO es un sistema en el que la sangre se bombea fuera del cuerpo hacia la máquina que elimina el dióxido de carbono y devuelve la sangre rica en oxígeno al cuerpo. Este método hace que la sangre “evada” el corazón y los pulmones para que estos descanses y se curen con mayor rapidez, según registra la ´Clínica Mayo´.

Otero, además, anunció que su esposo necesita de un trasplante de pulmones para poder seguir con vida. La intervención se la deben hacer en Colombia ya que en Estados Unidos no se la realizan por ser turista y no tener un seguro médico dentro del sistema de salud de este país, aseguró la mujer.



“Esto implica no sólo el desplazamiento en ambulancia avión, sino también el acompañamiento de un equipo médico especializado en ECMO y la posterior rehabilitación que son cosas que no cubre el seguro en Colombia”, escribió.



(Siga leyendo: Tercera dosis: los países que tendrán vacuna de refuerzo contra covid-19).



La mujer aclaró que los costos de estos procedimientos son muy altos y que actualmente no cuentan con ese dinero. Por ello, están buscando la ayuda de familiares, amigos y todos que quieran apoyarlos.



Por eso, creó una campaña de recolección de fondos en la plataforma GoFundMe, donde las personas podrán realizar las donaciones que deseen para ayudar a Rubén Guzmán.



Hasta el momento, llevan recolectados 23.278 dólares, es decir alrededor de 90 millones de pesos.



También dispuso de una cuenta del Banco de Bogotá y otra en Nequí para quienes puedan depositar dinero en ellas.

Facebook Twitter Linkedin

Su esposa dispuso de dos cuentas de banco para recolectar dinero para la cirugía. Foto: Facebook Marcela Otero

“Han sido días muy difíciles y dolorosos llenos de incertidumbre y angustia, y agradezco todas las oraciones, pensamientos, mensajes y energía positiva que nos han enviado”, finalizó Marcela Otero.

Más noticias

Tendencias EL TIEMPO