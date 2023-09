Los colombianos son el tercer grupo de migrantes a nivel mundial que más están llegando a Nueva York en busca de asilo. Eso, según las últimas cifras oficiales de la Alcaldía de esta ciudad y que van desde la primavera del año 2022 hasta julio del presente.



De acuerdo con las estadísticas, la ciudad ha recibido a por lo menos 107.300 personas desde esa fecha. De ellos, un 13 por ciento o unos 14.000 serían de origen colombiano. El grupo más numeroso es el de los venezolanos, con un 41 por ciento, seguido por los ecuatorianos (18 por ciento). En la lista sigue los peruanos con otro 5 por ciento.



En otras palabras, el 77 por ciento -o más de tres de cada cuatro migrantes que han llegado a la Gran Manzana en el último año y medio- tuvo como origen uno de estos cuatro países sudamericanos.



Al grupo también se suman personas de Mauritania (4 por ciento), Rusia (3 por ciento), Senegal (por ciento), Nicaragua (2 por ciento) y Honduras y Turquía (1 por ciento).



De acuerdo con Anne Williams-Isom, vicealcaldesa para Servicios Humanos y de Salud, más de la mitad del grupo permanece aún en la ciudad mientras que los otros han sido reubicados o se han movido a otros destinos.

Migrantes esperan conseguir un alojamiento en Nueva York. Foto: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Las autoridades de la ciudad se quejan de estar recibiendo poca ayuda del gobierno federal para enfrentar la crisis migratoria. Según el alcalde Eric Adams, el gobierno tiene que intervenir con una “estrategia de descompresión” para que la ciudad de Nueva York no siga amortiguando por sí sola los efectos de una crisis que, sostiene, es global.



Paralelamente, una amplia red de organizaciones sin fines de lucro y trabajadores de la ciudad han establecido más de 200 sitios de refugio de emergencia, para atender a los recién llegados a la ciudad.



En los últimos dos años, Estados Unidos ha estado registrando el arribo de números récord de migrantes al país, en particular a través de su frontera sur. En el año fiscal 2022, la cifra documentada llegó a 2,766,522 mientras que en lo que va del 2023 ya alcanza los 2,556, 154.



Un componente importante de ellos han sido colombianos que han estado llegando también en proporciones históricas. En 2022 se contabilizaron más de 130.000 mientras que en el 2023 ya van 143,167.



Durante los meses de junio y julio del presente, el flujo de colombianos se redujo considerablemente a menos de un tercio frente al promedio de los meses anteriores, pero aún así sigue siendo alto si se compara con otros años fiscales.

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En Twitter @sergom68