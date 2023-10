Colombiano, con muerte cerebral tras ser arrollado en Estados Unidos: lo que se sabe

La familia de Hebert Stiven Vargas, de 23 años, se aferra prácticamente a un milagro luego de que en las últimas horas le fuese declarada la muerte cerebral al joven villavicense que fue víctima de un arrollamiento el sábado 23 de septiembre, en San José, California (Estados Unidos).

Vargas, quien había llegado hace más de un año a Estados Unidos en busca de un mejor futuro, fue víctima de un conductor que, según la Policía de San José, arrolló deliberadamente a varias personas sobre las 2 a.m. del sábado 23 de septiembre.



El hecho, que ocurrió a las afueras de un restaurante en la avenida Alum Rock, se habría dado luego de una supuesta pelea en la que Vargas no habría estado implicado. Sin embargo, el joven colombiano sí fue el gran afectado.



'No fue un choque, fue un intento de asesinato'

Hebert Stiven Vargas, colombiano en Estados Unidos. Foto: Redes sociales

Aunque los hechos aún son materia de investigación, la cadena norteamericana de televisión Telemundo adelantó que los oficiales de la Policía de San José determinaron que el arrollamiento a varias personas fue intencional. Sin embargo, aún no tienen identificado a ningún sospechoso.



"No fue un choque cualquiera, fue un intento de asesinato lo que hicieron con mi hermano", declaró Johan Lizarralde, medio hermano de Vargas, quien juega fútbol en torneos menores en California y estuvo en la noche del lamentable incidente.



En principio, Hebert Stiven Vargas sufrió un trauma craneoencefálico producto de lo ocurrido, pero el propio Izarralde confirmó que los médicos ya declararon la muerte cerebral de su familiar.



"Es un hombre muy inteligente, trabajador... es la persona que siempre ha estado a mi lado", dijo el hombre en charla con Telemundo, remarcando el pedido de ayuda que hace junto a su madre, quien espera poder viajar en las próximas horas a EE. UU.



La madre de Vargas pide visa humanitaria para viajar a Estados Unidos

Imagen de referencia. Foto: iStock

Beatriz Pedraza, madre de Hebert Stiven Vargas, está buscando la manera de viajar a Estados Unidos y acompañar a su hijo.

"Mi hijo está solo, él me necesita allá. Yo lo único que pido es que por favor me ayuden para que me den la visa para transportarme para ir hacia allá", dijo la mujer en charla con Noticias RCN.



"Que cojan a las personas que le hicieron eso a mi hijo, porque él es un hijo bueno. Mi hijo se fue con ilusiones...", añadió.



Entre jueves y viernes, la mujer espera estar en la embajada de EE. UU para pedir una visa humanitaria para ella y otro de sus hijos, quien es menor de edad.



Entretanto, Johan Izarralde organizó una recolección de fondos en Internet para "seguir acompañando" a su hermano y llevar a su madre a San José, "esperando un milagro que pueda suceder con Dios", según expresa en la convocatoria.

