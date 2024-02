Colombiano se enamoró de Miami y reveló lo que odia de Nueva York: 'No volvería'

Un colombiano que vive en Nueva York se enamoró de Miami, Florida, y enlistó todas las ventajas de esta soleada ciudad, por las cuales estaría dispuesto a decir adiós a la Gran Manzana. En el video viral, el joven latino comparte cómo la Ciudad Mágica ofrece un estilo de vida relajado, mucho más equilibrado y limpio.

“Nunca en la vida voy a volver a Nueva York”, dice Nicholas Villamizar, un joven colombiano dedicado a la moda, cuya cuenta de TikTok acumula más de 74.800 seguidores. En un video que ha cautivado al internet, el joven habla de las ventajas de Miami sobre la Gran Manzana.

En su perfil @nicholasvillamizar, Nico comparte vistazos a su vida como asistente de modas en Nueva York, narra parte de sus experiencias viviendo en Arabia Saudí y muestra sus viajes y aventura. Durante una visita a Florida, en septiembre pasado, el joven compartió una reflexión sobre las ventajas de Miami y su video pronto se hizo viral, alcanzando más de 996.600 reproducciones.

El tiktoker @nicholasvillamizar contó porqué prefiere Miami. Foto: TikTok @nicholasvillamizar

“En este momento estoy en Miami, me estoy tomando en un restaurante un aperol. Estoy sentado acá en una de las mesitas como outdoor dining. Estoy pasándola demasiado bien y no ha llegado ni una persona loca a interrumpir mi almuerzo”, cuenta el joven desde una terraza en donde disfruta de una bebida al aire libre.

Las ventajas de Miami sobre Nueva York



Entre las ventajas de Miami sobre Nueva York, el colombiano enlista la limpieza y la tranquilidad. “No estoy oliendo ningún olor feo de la calle, no hay suciedad, no hay humo cayendo en todas partes, no veo un montón de personas caminando en la calle y no todo el mundo está malgeniado”, cuenta con una sonrisa.

Aunque el colombiano radica en Nueva York, en donde estudió moda y trabaja como asistente personal en una empresa de consultoría de moda llamada Malagon Group, no pudo evitar apreciar la calidad de vida de Miami, en donde las personas parecen vivir mucho más tranquilas que en la Gran Manzana, según su criterio.

El video que se ha convertido en una sensación de TikTok acumula, al momento, 87.500 me gusta y 2.059 comentarios, en los cuales muchos usuarios de internet comparten la perspectiva de que en la ciudad de Florida se vive mucho mejor, sin las prisas y el estrés que domina en Nueva York.