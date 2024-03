Colombiano cuenta cómo sobrevivió a ataque de cocodrilo en parque de Florida: 'Hay una razón por la que estoy aquí'

Rodrigo Constain, un colombiano de 68 años, se recupera de las lesiones en su cuerpo al ser mordido por un cocodrilo en el Parque Nacional Everglades, de Florida, Estados Unidos.

A partir del reporte del Servicio de Parques Nacionales, la emergencia fue atendida sobre las 4:43 p.m. del 10 de marzo cuando el hombre iba en un velero que se volcó en una cuenca. "Estaba intentando nadar hasta la orilla con su bote y lo vieron hundirse bajo el agua", sostuvo la autoridad.

Guardaparques lo rescataron y evidenciaron que tenía laceraciones en su pierna, por lo cual se requirió su traslado en helicóptero a un hospital: "Estaba estable".

El relato de colombiano que sobrevivió a mordida de cocodrilo

En etapa de recuperación, Constain agradeció por estar vivo. "Es una historia que probablemente no podría contarse", afirmó para el canal local NBC.

Rodrigo Constain en su velero. Foto:Redes sociales Compartir

"Cuando estaba nadando sentí que algo tenía mi pierna. No sentí ningún dolor, nada. No sabía qué me retenía. Me sumergió en el agua", añadió.

En cuestión de segundos, según su relato, agarró con las manos al animal: "Le tomé cabeza e intenté abrirle la mandíbula para que me soltara. La abrió, no tuve que hacer mucha fuerza".

Para ese momento, el colombiano no imaginaba que se trataba de un cocodrilo. Si lo hubiese identificado en el instante, "habría entrado en pánico, habría intentado zafarse más rápido, provocando más heridas".

Cocodrilo. Imagen de referencia. Foto:iStock Compartir

Cuando el cocodrilo lo soltó, nadó hasta la orilla, mientras llegaban los organismos de socorro. Ahí sintió el profundo dolor y se dio cuenta de que su pierna estaba ensangrentada.

"Solo hay una razón por la que estoy aquí: es Dios. Si no estás con Dios, yo no estaría aquí. Él estuvo todo el tiempo conmigo. No tuve miedo, porque cuando crees en Dios, no tienes miedo", sentenció.

La familia de Constain desarrolló una colecta de fondos y logró recibir 10 mil dólares (40 millones de pesos) para costear los gastos médicos: "Se enfrenta un largo camino hacia la recuperación, especialmente con la incertidumbre de cuándo podrá recuperar la movilidad total en su pierna izquierda y regresar al trabajo".

El hombre, de 68 años, fue rescatado y llevado a un hospital. Foto:Redes sociales Compartir

El Servicio de Parques Nacionales le aclaró a la ciudadanía que el lugar es "seguro para visitar" y está prohibido "nadar en los canales, estanques, lagos de agua dulce y embarcaderos".

"Los guardabosques y biólogos del parque continúan investigando el incidente y monitoreando al presunto cocodrilo, que es fácilmente identificable. El cocodrilo americano es una especie amenazada a nivel federal", aseguró la autoridad.

También puede ver:

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICAS