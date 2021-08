Hallan vivo a joven colombiano desaparecido hace un mes en Miami

Las autoridades del condado Broward, al norte de Miami, hallaron al colombiano de 23 años Miguel Ángel Roldán, desaparecido hace un mes en el sur de Florida, informó este martes a Efe Beatriz Sierra, de Zona 33, una fundación de colombianos residentes en el exterior.



(En otras noticias: Los países que recibirán refugiados afganos)

Sierra dijo que esta mañana recibió una llamada de la madre del joven, Alejandra Córdoba, para informarle que su hijo había sido encontrado "deshidratado" en Hollywood, una ciudad costera del condado de Broward.



La madre, que no ofreció más detalles, se reunirá en las próximas horas con su hijo, quien padece un tipo de depresión.



Durante un mes decenas de voluntarios estuvieron buscando al joven, especialmente en el área de Miami, en los últimos días junto con su madre que había llegado de Colombia.

(Le recomendamos: Miles de estadounidenses se quedan sin electricidad tras llegada de Henri)

Miguel Ángel Roldán llegó a la ciudad en un vuelo desde Los Ángeles el 24 de julio, para abordar otro vuelo a Medellín (Colombia), su ciudad natal. Pero no llegó a viajar.



Su rastro se perdió en el aeropuerto de Miami, del que salió sobre las 5 de la tarde y no volvió para abordar, según demostraron unas grabaciones de las cámaras de seguridad.



La madre afirmó a la prensa que creía que la desaparición de su hijo se debía a que sufrió una crisis de su enfermedad.



Según Zona 33, Roldán no tenía consigo cuando desapareció más que su pasaporte colombiano, su pasaje de avión y 40 dólares, pues en Los Ángeles perdió el morral con sus otras pertenencias, incluido el teléfono celular.

Más noticias internacionales

- Haití: encuentran a 24 personas con vida tras una semana del sismo



- Así se diligencia el formulario sanitario para viajar a España



- Talibanes presionan a Biden para que salga de Afganistán

EFE