Tas un accidente de tránsito en Miami, una joven de origen colombiano junto a sus cuatro amigos murieron al ser impactados por otro vehículo que venía en dirección contraria y a alta velocidad.



(Lea también: ¿Por qué Bolsonaro tenía escrito el nombre de Colombia en la palma de su mano?)



La joven fue identificada como Briana Pacalagua, de 19 años de edad. Además de Briana, murieron Valeria Cáceres, Daniela Marcano, Valeria Peña y Giancarlo Arias, de origen hispano.

A las 4:30 am del 20 de agosto en la autopista Palmetto, los jóvenes se desplazaban en un vehículo celebrando que Arias había obtenido una beca para estudiar en Nueva York.



Según las autoridades, los jóvenes no estaban tomados. Cuando se movilizaban por la autopista, Maiky Simeon, de 30 años, condujo su vehículo hacia ellos y los embistió en contravía. Simeon fue trasladado al Centro de Trauma Ryder Del Hospital Jackson Memorial.



El conductor no tenía licencia activa desde 2014 tras conducir a alta velocidad y ser reportado en otros incidentes de tránsito. Aún no se ha determinado si estaba ebrio o drogado.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

Más noticias

Empleada del servicio postal murió después de ser atacada por cinco perros

Biden evalúa condonar deuda de préstamos estudiantiles en EE.UU.