El fin de semana pasado fue asesinada en San Francisco, California, la colombiana Mayra Alejandra Romero Molina, según las autoridades el presunto agresor es su prometido, Edward Pajoy Delgado.



(Le puede interesar: ¿Se venden los títulos para ser embajador? Así es como EE.UU. nombra a sus diplomáticos).

El cuerpo de la mujer de 28 años fue encontrado sin vida por las autoridades el pasado 16 de mayo. Las investigaciones apuntan a que fue la pareja, Edward Pajoy Delgado, quien le quitó la vida en la celebración del Día de la Madre.



Romero había llegado en el 2022 a Estados Unidos junto con su pareja y su hija de 8 años en busca del sueño americano. La mujer estaba buscando su permanencia legal en el país, pero todavía no contaba con los documentos oficiales y esto ha dificultado la repatriación del cuerpo.



Por esta razón, la familia de victima creo una iniciativa por medio de Go Found Me para poder recolectar el dinero para traer a Romero a su país.



(Le puede interesar: Atención: Montana se convierte en el primer estado que prohíbe TikTok en Estados Unidos).

La familia de Mayra Alejandra Romero, colombiana asesinada por su pareja en San Francisco, intenta desesperadamente conseguir recursos para repatriar su cuerpo. Ellos están en Granada, Meta. Para compatriotas colombianos que quieran ayudar, en el enlace:https://t.co/mgdHoL4dZ4 — Juan Camilo Merlano (@JuanCMerlano) May 17, 2023

"Esta hermosa mujer colombiana, trabajadora, luchadora, con ganas de salir adelante y ofrecer mejores condiciones a su hija de 8 años, encontró la muerte en manos del monstruo al que por años llamó ‘mi amor’. Hoy esta mujer nos necesita para repatriar su cuerpo y darle la oportunidad a su familia de darle el último adiós, aun sin entender por qué este hombre se las arrebató de sus vidas. Hoy clamamos por ayuda y justicia", es el mensaje que acompaña la iniciativa en esta plataforma.



Finalmente, la familia afirma por la plataforma que busca justicia por Mayra y la meta de recolección son 15.000 dólares para repatriar el cuerpo.



Más noticias

Demócratas piden a Biden usar la enmienda 14 para subir techo de deuda sin el Congreso

EE. UU. actualiza proceso de acogida para migrantes de cuatro países: ¿qué cambia?

Casa Cruz, el restaurante más caro de Nueva York: USD$ 500 mil para comer con estrellas

Laura Camila Ramos

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS