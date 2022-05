Colombia y Estados Unidos conmemoran esta semana 200 años de relaciones bilaterales por todo lo alto.



Aunque ambos países llevan meses desarrollando una intensa agenda de eventos para destacar los dos siglos que van desde que estas naciones intercambiaron representantes diplomáticos y se reconocieron mutuamente, la cúspide de la celebración será este jueves en el Kennedy Center, el espacio para la promoción de las artes más importantes de EE. UU.,. a donde están invitadas unas 2500 personas entre funcionarios, congresistas, empresarios y otras personalidades de los dos mundos.

Un evento en el que se hará un recorrido cultural y musical para destacar los fuertes nexos que se han desarrollando desde entonces y que estará encabezado por el presidente Iván Duque, la vicepresidenta Marta Lucia Ramírez, y los ministros de Cultura y Medio Ambiente entre otros.



La celebración, no obstante, arrancará desde el día anterior -este miércoles- con la presentación en la Biblioteca del Congreso de un libro sobre el futuro a corto y mediano plazo de las relaciones bilaterales



El libro, coordinado por la Embajada de Colombia, el Atlantic Council y el Woodrow Wilson Center, desarrolla las oportunidades que ambos países ven para avanzar las relaciones bilaterales y está divido en temas claves de esa agenda como seguridad, cambio climático, migración, crecimiento económico, ciencia y artes.

Bill Clinton, expresidente de Estados Unidos, es coautor del libro del futuro de las relaciones entre ambos países. Foto: SAUL LOEB. AFP

Para aterrizar esa visión se invitó a 27 autores, entre los que se destacan el ex presidente Bill Clinton, la ex canciller Carolina Barco, el actual embajador Juan Carlos Pinzón, el empresario Howard Buffet y el ex presidente de BID, Luis Alberto Moreno.



La obra también contará con apartados escritos por el exdirector de la CIA general (r) David Petraeus, el ex director del Comando Sur, Almirante (r) Craig Faller, el congresista Gregory Meeks, el ex embajador Kevin Whitaker, y el actor John Leguízamo.



El jueves, y como parte de este mismo programa, el presidente Duque estará en una ceremonia para condecorar a diversas personalidades de EE. UU. que han contribuido en la historia recientes, como el ex secretario de Defensa William Cohen, el ex Secretario de Comercio, Carlos Gutiérrez, el congresista de origen colombiano, Rubén Gallego y la ex Representante a la Cámara Ileana Ros-Lehtinen, y presentar una placa conmemorativa de los 200 años que será colocada en la sede de la embajada en Washington.

De allí se pasará al Kennedy Center, donde habrá inicialmente un encuentro VIP con congresistas, funcionarios, miembros de la academia y patrocinadores.



A las 6:30 de tarde, hora colombiana, comenzará la presentación cultural en el Opera House, el espacio más grande de este centro y que nunca antes se le había facilitado a un país para realizar un evento de esta naturaleza.



El programa arranca con una saludo a las banderas, que estará a cargo de bandas marciales de ambos países, y palabras del presidente Duque. Y luego se dará pasó al componente cultural, que incluye música, danza y canto.



La idea, según los organizadores, es contar la historia de los 200 años a través de una muestra que resalta las conexiones culturales que existen entre ambos países. Por ejemplo, un espacio para el Carnaval de Barranquilla, seguido por el Mardi Gras de Nueva Orleans. O la presentación del grupo Herencia de Timbiquí (que fusiona ritmos afro del pacífico) con el góspel estadounidense, y la música y danza de los llanos orientales con el Country de EE. UU.

Iván Duque condecorará a personalidades de EE. UU. que han destacado por su trabajo sobre las relaciones bilaterales. Foto: Presidencia

La lista completa de artistas incluye figuras de gran renombre de ambos países. La Embajada de Colombia, sin embargo la está guardando con celo pues quiere que sea una "sorpresa".



Según fuentes de esta embajada, la velada es producto de un esfuerzo titánico en el que si bien se ha contado con el apoyo institucional de la Cancillería, el Ministerio de Cultura y otros, el grueso de su financiación ha corrido por cuenta del sector privado en los dos países.



Aunque lo de este jueves es visto como el ¨cereza en el pastel¨, es solo uno entre más de 20 eventos que se han adelantado en ambos países.



Entre ellos muestras de esmeraldas, intercambios deportivos, ceremonias para el hermanamiento de ciudades, condecoraciones, muestras gastronómicas y foros para celebrar hitos de la historia, como los 10 años de la firma del Tratado de Libre Comercio, la Operación Jaque y el Plan Colombia.

Si bien han sido decenas de personas las que han trabajado en esta iniciativa, el músculo ha sido el embajador Pinzón, que desde su llegada a Washington convirtió los 200 años en su objetivo número uno.



"Este es un proyecto en el que llevamos casi un año trabajando y cuyo fin ha sido no sólo celebrar los 200 años de esta importante relación sino visibilizar por qué Colombia es clave y el actor más relevante para EE. UU. en el Hemisferio Occidental", dice Ana María Badel, funcionaria de la embajada que se ha desempeñado como gerente de la celebración de los 200 años.



Las celebraciones cerrarán con broche de oro el próximo 15 de junio con la presentación de un libro sobre los dos siglos de historia durante un evento en el museo de la Diplomacia de EE. UU., en el Departamento de Estado, al que asisten altos funcionarios de los dos países.

