Este jueves, prestigiosos medios locales en Washington confirmaron la versión que anticipó este diario de que el presidente Joe Biden aprovecharía su cita con el mandatario colombiano Iván Duque para anunciar su intención de declarar a Colombia Aliado Principal extra-Otán o MNNA, por su sigla en inglés.



(Lea aquí: 'Cita con Maduro no afectará encuentro Biden-Duque', dice la Casa Blanca)



Según altas fuentes consultadas por este diario, Biden estaría planeando dar el primer paso a través de un notificación al Congreso con su intención de designar a Colombia en esta categoría en la que solo se ubican otros 17 países del mundo.

De acuerdo con una ley de mediados de los años 80, el presidente debe informar al Congreso 30 días antes de formalizar la decisión.



(En contexto: Lo que significaría para Colombia tener estatus de aliado extra de la Otán)



"No tengo noticias para darle, pero esperemos a la reunión de los presidentes" dijo el miércoles en la noche un funcionario de la administración demócrata.



Se trataría, en todo caso, de una designación muy relevante especialmente en el contexto de la crisis mundial que desató la invasión de Rusia a Ucrania y que tiene muchas implicaciones en temas de seguridad y defensa.



Aunque el MNNA no contempla una cláusula de defensa mutua como sucede con los miembros de la Otán, sí otorga al país designado una serie de ventajas militares y financieras que no poseen otros países. Pero, sobre todo, representa un claro signo de cercanía en las relaciones bilaterales.



Es algo, además, que también quieren en el Congreso. De hecho, este miércoles se presentó en el Senado una legislación bipartidista que busca el mismo objetivo.

Facebook Twitter Linkedin

Foto de archivos de soldados de la Otán. Foto: EFE/EPA/TOMS KALNINS

Aunque el Congreso también tiene esa potestad, el camino por la vía ejecutiva es más expedito pues el presidente tiene el poder para designar a un país de manera unilateral luego de una recomendación de los departamentos de Estado y Defensa y tras la consulta legislativa.



Actualmente hay solo dos países de América Latina -Brasil y Argentina- que cuentan con MNNA con EE.UU.



El resto de la lista la completan Australia, Egipto, Israel, Japón, Corea del Sur, Jordania, Nueva Zelanda, Bahréin, Filipinas, Tailandia, Kuwait, Marruecos, Pakistán, Túnez y Catar. Si bien Taiwán no hace parte del listado, cuenta con estos mismos beneficios desde el 2003.



(En otras noticias: ¿Cómo será la reunión entre Iván Duque y Joe Biden? ¿De qué hablarán?)



Entre las cosas que otorga un MNNA se incluye la inclusión en programas de investigación y desarrollo con el Departamento de Defensa al igual que permiso para utilizar créditos del sistema financiero de EE.UU. para la compra o alquiler de equipos de defensa.



Así mismo, la participación en programas antiterrorismo, prioridad en la entrega de excedentes militares de EE. UU. que adquiera el país, prestamos de equipos y materiales para proyectos de investigación acceso a tecnología aéreo espacial y entrenamiento recíproco.



Da la potestad, además, para que el país pueda almacenar elementos militares de EE.U U. que son parte de su reserva de guerra.



El MNNA fue creado en 1987 cuando el Congreso determinó que Australia, Egipto, Israel, Japón, Corea del Sur y Nueva Zelanda podrían entrar en acuerdos de cooperación con el Departamento de Defensa pese a no ser miembros de la Otán y le concedió el poder al ejecutivo para designar a nuevos miembros.



Desde entonces, los demás países han ingresado a la lista por determinación presidencial. El último de ellos fue Qatar, que fue incluido a comienzos de este año por el presidente Biden.



SERGIO GÓMEZ MASERI

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

WASHINGTON

@sergom68