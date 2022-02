Este miércoles fue radicado en el Congreso de EE. UU. el proyecto de ley bipartidista titulado Acto para la Alianza Estratégica EE. UU.-Colombia 2022, que propone, entre otras cosas, declarar al país como un Aliado Principal No Miembro de la Otán (MNNA, por su sigla en inglés) y que fue presentado por el senador demócrata Bob Menéndez (Nueva Jersey) con miras a modernizar las relaciones con Colombia.



Una designación muy relevante, con implicaciones en temas de seguridad y defensa, que solo poseen 17 países del mundo.

Aunque el MNNA no contempla una cláusula de defensa mutua, como sucede con los miembros de la Otán, sí otorga al país designado una serie de ventajas militares y financieras que no poseen otros países. Pero, sobre todo, representa un claro signo de cercanía en las relaciones bilaterales.



Actualmente hay solo dos países de América Latina –Brasil y Argentina– que cuentan con una MNNA con EE. UU. El resto de la lista la completan Australia, Egipto, Israel, Japón, Corea del Sur, Jordania, Nueva Zelanda, Baréin, Filipinas, Tailandia, Kuwait, Marruecos, Pakistán, Túnez y Catar. Si bien Taiwán no hace parte, cuenta con estos mismos beneficios desde 2003.



Las ventajas que otorga un MMNA comprenden la inclusión en programas de investigación y desarrollo con el Departamento de Defensa y permiso para utilizar créditos del sistema financiero de EE. UU. para compra o alquiler de equipos de defensa. También, la participación en programas antiterrorismo, prioridad en la entrega de excedentes militares de EE. UU. que adquiera el país, préstamos de equipos y materiales para proyectos de investigación, acceso a tecnología aeroespacial y entrenamiento recíproco.



Y da la potestad para que el país almacene elementos militares de EE. UU. que son parte de su reserva de guerra.

Según fuentes legislativas consultadas por EL TIEMPO, con el ambiente político que existe hoy en Washington es difícil que avancen este tipo de iniciativas. Y, en todo caso, al proyecto de Menéndez aún le falta un largo camino que incluye la aprobación en subcomité, comité, plenaria y, luego, un proceso similar en la Cámara de Representantes.



La iniciativa de Menéndez fue mencionada en una audiencia dedicada a Colombia y organizada por la Comisión de Relaciones Exteriores, presidida por el legislador de Nueva Jersey.



“Ahora que Rusia lanza un ataque en Ucrania contra nuestros valores democráticos, es imperativo fortalecer nuestras relaciones en la región, particularmente con fuertes aliados como Colombia”, dijo Menéndez.

El MNNA fue creado en 1987 cuando el Congreso determinó que Australia, Egipto, Israel, Japón, Corea del Sur y Nueva Zelanda podrían entrar en acuerdos de cooperación con el Departamento de Defensa pese a no ser miembros de la Otán y le concedió el poder al ejecutivo para designar a nuevos miembros.



Desde entonces los demás países han ingresado a la lista por determinación presidencial. El último de ellos fue Catar, que fue incluido a comienzos de este año por el presidente Joe Biden.



Aún así, el Congreso de EE. UU. tiene la potestad de designar a un país como lo está ahora proponiendo el proyecto del senador Menéndez.



El proyecto no solo reconoce el estatus especial con el que cuenta Colombia en EE. UU., sino que también propone una nueva hoja de ruta para las relaciones bilaterales.

Según Menéndez, ese nuevo énfasis estaría dirigido a la cooperación en seguridad, la protección de los derechos humanos y laborales, la promoción del comercio de las inversiones y el comercio.



Así mismo, el fortalecimiento de la cooperación en medioambiente, oportunidades para mujeres, población afro e indígenas, al igual que apoyo para la plena implementación de los acuerdos de paz.

Iván Duque se reunió con el Secretario de la OTAN, Jens Stoltenberg. Foto: Presidencia

En la audiencia testificaron el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols; el subsecretario asistente para Asuntos de Narcotráfico, Todd D. Robinson, y la encargada de América Latina en Usaid, Marcela Escobari.



Nichols dio la bienvenida a la idea de designar a Colombia un MNNA y dijo que enviaría una señal positiva dado el progreso en la relación bilateral. "Normalmente este proceso involucra una recomendación al presidente tanto del Secretario de Estado y de Defensa y por lo tanto no pretendo saltarme eso pero no puedo pensar en otro país más indicado para ese rol", dijo el subsecretario.

De acuerdo con el embajador Juan Carlos Pinzón, es muy importante "que se esté hablando de un reconocimiento al país como aliado estratégico, declarándolo un MNNA. Es un hecho más que fortalece y eleva la alianza estratégica entre los dos países, con apoyo bipartidista. En el marco de la celebración de los 200 años de relaciones diplomáticas, es muy significativo que los senadores demócratas y republicanos realcen la relación especial entre Bogotá y Washington".



En la audiencia varios senadores, entre ello el republicano James Risch, expresaron su preocupación por la presencia de Rusia en Venezuela y su aparente interés en desestabilizar Colombia.



Nichols les contestó que era un tema que monitoreaba muy de cerca y que había sido central en su visita al país la semana pasada.



Risch y otros republicanos también presionaron por el reinicio de la fumigación aérea como la manera más efectiva para controlar los cultivos ilícitos en el país. Pero Nichols les contestó que esa era una decisión soberana de Colombia y que había otras formas de avanzar en la erradicación.



El subsecretario, tras otras pregunta de Risch, dijo no creer en la explicación que ha dado las Farc cuando sostiene que carece de fondos para reparar a las víctimas, uno de los compromisos a los que se llegó durante las negociaciones de paz.



"Creo que eso es difícil de creer. No se (donde los tengan) pero me imagino que parte (de esos fondos) está enterrado en algún lado, otra parte está en cuentas bancarias en el extranjero y otra la tienen miembros de las Farc que no se desmovilizaron", sostuvo Nichols.



SERGIO GÓMEZ MASERI

CORRESPONSAL EL TIEMPO

WASHINGTON

En Twitter: @sergom68