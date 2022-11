El gobierno colombiano le pidió a Estados Unidos conceder el estatus de Salida Forzosa Diferida o DED (por su sigla en inglés) a miles de colombianos que actualmente se encuentran viviendo ilegalmente en este país.



La solicitud formal se hizo a través de una carta firmada por el embajador en Washington, Luis Gilberto Murillo, y que fue enviada hace algunos días tanto al secretario de Estado, Anthony Blinken, como al de Seguridad Interna, Alejandro Mayorkas.



"La migración es un tema regional que debe ser abordada desde bajo el principio de la responsabilidad compartida, fortaleciendo la cooperación regional para asegurar la regularización migratoria. En ese sentido, quisiera pedir formalmente a EE. UU. que considere autorizar un beneficio migratorio temporal para los colombiano presentes en el país bajo la figura del programa humanitario DED, como parte de los poderes del presidente en política exterior", dice Murillo en la carta.



El DED solicitado por Colombia beneficiaría a unos 200.000 mil colombianos hoy en la ilegalidad y es similar al que se les concedió a los ciudadanos venezolanos en enero del 2021 pero que expiró en julio de este año.



Este año se han batido todos los récords previos en cuanto a detención de ilegales en EE. UU.: van 2’150.000. Foto: AFP

La figura es una potestad del presidente de EE. UU. que decreta a través de una orden ejecutiva en la que se establecen los criterios para acceder al estatus y los beneficios que otorga. Por lo general, incluye un permiso de trabajo transitorio, que suele ser de 18 meses pero puede ser extendido.



Actualmente, solo hay dos DED vigentes, que benefician a ciudadanos de Liberia y Hong Kong.



Murillo explicó la solicitud en una rueda de prensa en Washington organizada por grupos de la sociedad civil que piensan apoyar la iniciativa. Entre ellos, El Colombia Human Rights Committee, CASA in Action y Soulsapaz. Estas organizaciones, que se dedican a temas migratorios en EE. UU. harían presión ante la Casa Blanca y el Congreso para que se conceda el alivió migratorio a los colombianos.



De acuerdo con Murillo, si bien el país no le está pidiendo reciprocidad a Washington, sí recordó que Colombia ha sido "extremadamente generosa" al recibir a más de 1.8 millones de venezolanos y miles más de otros países que, en muchos casos, también tienen como destino EE. UU.



"Lo que el presidente Petro ha dicho es que a esa población de indocumentados hay que asegurarles condiciones dignas. No por un tema de reciprocidad por lo que estamos haciendo por los venezolanos sino porque es un tema de derecho", dijo Murillo.



El embajador fue enfático en decir, eso sí, que no se trata de una invitación para que más colombianos intenten ingresar ilegalmente a este país. Por el contrario, les pidió a los connacionales no iniciar una tortuoso travesía llena de peligros e incertidumbre.



Inicialmente, el gobierno colombiano había contemplado la posibilidad de solicitar un Estatus de Protección Temporal o TPS para los colombianos indocumentados, figura que también otorga beneficios migratorios y que actualmente tienen ciudadanos de 15 países (incluido Venezuela desde julio de este año).



El TPS, sin embargo, es un alivio mucho más amplio, que está guiado por las leyes migratorias y no penales (como es el caso del DED), y suele acarrear un alto costo político para el presidente que lo concede.



Según Murillo, tras analizar el tema con expertos e interesados, se llegó a la conclusión de que el DED era un meta más asequible para el caso de los colombianos.



El embajador explicó que el proceso podría tardar al menos un año antes de que EE. UU. llegue a una decisión final. En su carta, Murillo aclara que el objetivo del gobierno colombiano es que esos ciudadanos puedan eventualmente regresar al país cuando mejoren las condiciones o permanecer en EE. UU. si cuentan con caminos legales para quedarse.



De otra parte, el embajador advirtió que seguirán insistiendo para que EE. UU. incluya a Colombia en el programa de Exención de Visas (Visa Waiver) y se acorten los tiempos para la expedición de visas a nacionales.



Las organizaciones de la sociedad civil aprovecharon el momento para agradecer al presidente Petro por ser el primer gobierno que solicita formalmente algún tipo de alivio migratorio para la diáspora colombiana.

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En Twitter @sergom68