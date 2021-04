Colombia ya pidió recibir vacunas que donará EE. UU.

Colombia ya le pidió a Estados Unidos ser uno de los países a donde enviarán próximamente 60 millones de dosis de AstraZeneca, una de las vacunas desarrolladas para prevenir el coronavirus.



De hecho, de acuerdo con el embajador de Colombia en Washington, Francisco Santos, el país "lleva meses" en contacto con las administraciones de Donald Trump y ahora de Joe Biden para que EE. UU. les venda o done excedentes de esta vacuna y otras, en la medida en que se vuelvan disponibles.



Según Santos, Washington le ha prometido que tendrá a Colombia alto en la lista de posibles recipientes una vez puedan comenzar a distribuirlas a otros países.

Jornada de vacunación en Miami. Foto: EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA

La administración de Biden anunció este lunes que piensa donar más de 60 millones de dosis de AstraZeneca y que tienen almacenadas desde hace algún tiempo, pero sin identificar cuál sería su destino.



En EE. UU. AstraZeneca aún no ha recibido la autorización de la Administración de Drogas y Alimentos (FDA por sus siglas en inglés) y varias fuentes de la Casa Blanca aseguraron que aún de obtenerse no es una vacuna que pienses distribuir entre los estadounidenses.



Eso porque el país ya cuenta con unidades suficientes de Pfizer, Moderna y Johnson y Johnson, otras tres vacunas desarrolladas para frenar el covid-19 y que ya recibieron el visto bueno.



Además, es muy probable que en un futuro no muy distante, EE. UU. comience a acumular excedentes de estas vacunas una vez baje la demanda por ellas, como ya ha comenzado a suceder.



De momento, en este país se ha inmunizado totalmente a casi 90 millones de personas, o el 35 por ciento de la población, y al menos 140 millones ya han recibido una primera dosis del medicamento.



Pero un sector importante de la población, en particular republicanos y-o evangélicos, no están mostrando interés en ponerse la vacuna y por lo tanto su disponibilidad es alta en muchos estados.



De acuerdo con funcionarios de la administración, en el momento tienen a su disposición unas 10 millones de dosis de AstraZeneca que están listas para ser enviadas a otros países.



El contingente restante de 50 millones está siendo evaluado, pues fue producido en un laboratorio de Baltimore donde se detectó una contaminación.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

WASHINGTON

En Twitter: @sergom68

