Por ahora vacunas en Colombia no serán obligatorias, dice Min Salud 

El ministro de Salud y Protección Social Fernando Ruiz insistió este viernes desde Washington en que el gobierno no está pensando, de momento, en volver obligatoria la vacunación contra el Covid-19.



De acuerdo con Ruiz, la estrategia es primero asegurar que todos los grupos tengan acceso a la vacuna, algo que esperan poder logra en unas tres semanas y que existan vacunas suficientes para el total de la población autorizada para recibir el biológico.



Lea Más: Covid-19 por variante delta podría ser de las más contagiosas del mundo

A partir de ese momento, indicó el funcionario, el gobierno se moverá hacia una fase de ¨incentivos¨ para convencer a los aún no se hayan querido vacunar.



El ministro de Salud y Protección Social Fernando Ruiz insistió este viernes desde Washington en que el gobierno no está pensando, de momento, en volver obligatoria la vacunación contra el Covid-19.



De acuerdo con Ruiz, la estrategia es primero asegurar que todos los grupos tengan acceso a la vacuna, algo que esperan poder logra en unas tres semanas y que existan vacunas suficientes para el total de la población autorizada para recibir el biológico.



A partir de ese momento, indicó el funcionario, el gobierno se moverá hacia una fase de ¨incentivos¨ para convencer a los aún no se hayan querido vacunar.



Ruiz, que se encuentra de gira en la capital de EE.UU., dio las declaraciones en respuesta a un pregunta sobre la decisión del presidente Joe Biden de imponer la vacunación a toda la fuerza federal del país (más de 3 millones de personas e incluye a los militares) o el requisito de dos pruebas semanales para detectar la presencia del virus en caso de que no acepten recibir el biológico.



¨En Colombia la vacunación es voluntaria. Por ahora no es nuestra intención volverla obligatoria. Entre otras cosas por que creemos que la obligatoriedad genera reacciones negativas¨, afirmó el ministro.



Según Ruiz, además, EE.UU. está viviendo un momento muy diferente al colombiano pues la vacunación se ha estancado (hay más de 80 millones que no quieren vacunarse pese a existir amplias reservas) mientras en Colombia la demanda es todavía muy grande.

En Colombia la vacunación es voluntaria. Por ahora no es nuestra intención volverla obligatoria. Entre otras cosas por que creemos que la obligatoriedad genera reacciones negativas FACEBOOK

TWITTER



El funcionario precisó, no obstante, que todas las alternativas deben estar sobre la mesa pues ante todo debe primar el bienestar público que el individual y no descartó que en el futuro Colombia tenga que aplicar medidas semejantes que están siendo analizadas pues tienen implicaciones legales y logísticas. De hecho, dijo que ya estaban en contacto con empresas que podrían hacer la carnetización de vacunados.



Como parte de su gira, Ruiz se reunió con el Secretario de Salud de EE.UU., Javier Becerra, a quien agradeció personalmente la donación a Colombia de 6 millones de vacunas y le expresó el interés por recibir biológicos adicionales.



Así mismo, discutieron la posibilidad de que EE.UU. entregue más biológicos para vacunar a más 900.000 venezolanos que estarían ilegalmente en el país y estrategias hemisféricas para mejor la respuesta y coordinación entre países frente a este tipo de amenazas.



El funcionario también se reunió con directivos de las empresas farmacéuticas a las que Colombia ha comprado biológicos.



Destacó la cita con Johnson y Johnson pues el laboratorio ha reiniciado la producción de la vacuna y muy pronto le entregará al gobierno un cronograma para el despacho de 9 millones de dosis que el país ya había comprado. Con las otras también discutió posibles órdenes para el año 2022 en caso de que sea necesario una tercera dosis de refuerzo.



Si bien el ministro reconoció que existe una cepa del Covid que se ha expandido por todo el país (la B.1.621) a esta no se le debe referir como ¨variante colombiana¨ pues si bien Colombia fue el primero en indentificala su origen no es local.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal del EL TIEMPO

Washington

En Twitter @sergom68

Siga leyendo

-¿Por qué la variante delta tiene a Estados Unidos contra las cuerdas?

-Cuba: EE. UU. sanciona a Policía Nacional y prepara medidas sobre internet

-Disney restablece el uso de tapabocas en sus parques en Orlando