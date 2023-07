El senador republicano Marco Rubio publicó este jueves una dura columna en contra el presidente Gustavo Petro en la que dice que bajo su mandato Colombia pasó de ser el principal aliado de Estados Unidos a un “facilitador izquierdista de los cárteles de la droga y de terroristas” y pide condicionar la ayuda al país hasta que se restablezca la erradicación de cultivos, incluida la fumigación.



(Vea aquí: EE. UU. suspende monitoreo de cultivos de coca en Colombia: estas son las razones)En su columna, Rubio cita a este diario y su exclusiva sobre la suspensión del monitoreo de cultivos ilícitos y dice que fue una movida para complacer a Petro en su estrategia fallida de apaciguar a los carteles de la droga bajo la Paz Total.

“Colombia ha pasado de ser el aliado más fuerte de Estados Unidos en nuestra región a un facilitador izquierdista de los cárteles de la droga y de terroristas. Claramente esto es un giro para lo peor. Desafortunadamente, el presidente Joe Biden le está facilitando el cambio desmesurado. Solo lea los recientes titulares en los medios de comunicación. La semana pasada, el periódico EL TIEMPO reveló que la Administración Biden dejó de monitorear los cultivos de coca en Colombia por satélite por primera vez en décadas. Esto no tiene sentido común porque la industria ilegal de la coca en Colombia se está expandiendo activamente. Pero, seguramente, esta movida complacerá a Petro, quien ha ordenado a sus militares que erradiquen minuciosamente la coca a mano, reduciendo así la tasa de erradicación en un 90 por ciento”, dice el senador en el medio El Americano.

Facebook Twitter Linkedin

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Foto: AFP

El subtexto aquí, continúa Rubio, “es que Petro busca apaciguar a los cárteles como parte de una apuesta fallida, así como al grupo terrorista del Eln a negociar una ‘paz total’. El presidente Biden, a su vez, busca apaciguar a Petro para satisfacer a los activistas progresistas y los simpatizantes socialistas dentro de su Departamento de Estado, por ende, se hace el de la vista gorda ante la producción de coca”.



Para el senador, la decisión es una desviación enorme e injustificada del status quo. “Entre el 2000 y el 2020, Estados Unidos invirtió más de $10 mil millones de dólares para ayudar al gobierno colombiano a acabar con narcotraficantes y terroristas. Este plan bipartidista, llamado Plan Colombia, produjo beneficios medibles. Incluso la administración progresista de Obama admitió que ‘transformó a una nación al borde del colapso en una fuerte democracia institucional con niveles históricamente bajos de violencia’. El apaciguamiento, por otro lado, amenaza con que haya inestabilidad e inseguridad”, afirma el senador de la Florida.

Facebook Twitter Linkedin

Marco Rubio, senador cubanoestadounidense republican. Venezuela. Foto: AFP

Para este, los carteles de la droga y los terroristas “se aprovechan de las políticas débiles contra el crimen, no para dejar su guerra sino para enriquecerse ilícitamente. En esto, cuentan con la ayuda del plan de impuestos de Petro, que está hundiendo la economía nacional. Dado que el gobierno nacional y el mercado no brindan ni orden ni prosperidad, más personas recurrirán a medios ilegales para adquirirlos”.



Rubio luego vuelve a la carga y dice que la suspensión del monitoreo es una mala noticia para Colombia y para Estados Unidos, que ha invertido miles de millones de dólares para convertir a Colombia en un “aliado fuerte y confiable en el comercio, la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, y que sufrirá más adicciones a la cocaína y muertes relacionadas con sobredosis”.



El senador pide no solo reanudar el monitoreo satelital de los cultivos de coca sino condicionar toda ayuda futura a que se reanude la erradicación de cultivos y la aspersión aérea.



“Los simpatizantes de Petro seguramente se opondrán. Pero los demócratas con sentido común apoyan estas medidas. Saben que la alternativa es no hacer nada, hacerse los de la vista gorda mientras la violencia y el crimen aumentan para apaciguar a un aspirante dictador socialista. Ese es el camino que ha elegido el presidente Biden. ¿Pero es el camino correcto? La respuesta es que obviamente no, y el Congreso puede y debe corregir el rumbo”, remata el Senador.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En Twitter @sergom68

Más noticias