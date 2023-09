La dirección del colegio Sagemont Preparatory School, en Weston (Florida), uno de los cuatro sancionados por este estado por supuestos vínculos directos con el Partido Comunista de China (PCC), negó cualquier relación con ningún Gobierno o partido político, informó este lunes un medio local.



"Nuestras escuelas son administradas localmente, cumplen con las leyes locales, estatales y federales y no tienen vínculos con ningún gobierno o partido político, ya sea nacional o extranjero", señaló el colegio en un comunicado enviado al canal NBC6.

El pasado viernes, la oficina del gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, informó de que el estado había tomado medidas y expulsó de un programa de becas a cuatro escuelas a las que se acusa de tener vínculos directos con el PCC, entre las que se encuentra la citada de Weston.



Las otras escuelas preparatorias sancionadas, tras una "investigación exhaustiva" del Departamento de Educación de Florida (FDOE), son Parke House Academy y Park Maitland School, ambas en Winter Park.



Sagemont Preparatory School cuenta con dos centros educativos, uno de tercero a quinto grado y otro de sexto a 12 grado.Este colegio negó las acusaciones por las que fue sancionado y dijo que ni siquiera fueron contactados por las autoridades antes de que se suspendieran los fondos de la beca.

EL gobernador de Florida, Ron de Santis. Foto: AFP

"Hemos recibido una notificación del estado (de Florida) de que nuestra elegibilidad para los fondos escolares de Florida Choice ha sido suspendida. No nos contactaron con anticipación y estamos buscando más información sobre los fundamentos de esta decisión", señaló.



Defiende la escuela privada que es "reconocida regularmente como una de las mejores" del área y que cuentan con un historial de "resultados educativos sobresalientes", razón por la cual los padres les eligen.



Esas supuestas conexiones directas con el PCC que el Departamento de Educación de Florida (FDOE) les atribuye a la escuelas citadas constituyen "una amenaza inminente para la salud, la seguridad y el bienestar de los estudiantes de estas escuelas y del público", subrayó el comunicado de la oficina del gobernador de Florida.



El 8 de mayo de 2023 el gobernador DeSantis firmó la ley SB 846, que prohíbe que cualquier escuela "afiliada a un país extranjero de interés" participe en los programas de becas de elección de escuelas de Florida.



El gobernador dijo que el PCC "no es bienvenido en el estado de Florida" y precisó que no tolerará ningún intento de "influir en los estudiantes con una ideología comunista" ni permitirá que el dinero de los impuestos de los floridanos vaya a "escuelas que estén conectadas con nuestros adversarios extranjeros".



Por su parte, el comisionado de Educación del estado, Manny Díaz, Jr., afirmó que el PCC "no tiene lugar en nuestras escuelas", y agradeció a DeSantis y a la Legislatura de Florida su "trabajo para mantener a los estudiantes y a nuestras comunidades a salvo de países extranjeros de interés".

Banderas de China y del Partido Comunista chino. Foto: AFP

Desde que asumió el cargo, DeSantis ha promulgado reformas educativas dirigidas contra el PCC, como por ejemplo el bloqueo del acceso a la red social de origen chino TikTok en servidores y dispositivos de instituciones educativas.



También la prohibición a los colegios y universidades estatales de aceptar subvenciones o participar en cualquier acuerdo o asociación con cualquier colegio o universidad con sede en China, a menos que lo apruebe la Junta de Gobernadores o la Junta de Educación del Estado.



Y ha prohibido a los colegios, universidades estatales y a sus empleados y representantes solicitar o aceptar cualquier obsequio en sus capacidades oficiales de un colegio o universidad con sede en China u otro país extranjero "de interés", o de un director extranjero.



DeSantis ha vetado también los "Institutos Confucio", que, en su opinión, "sirven como centros de propaganda para el Partido Comunista Chino".



EFE