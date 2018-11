CNN demanda a gobierno de Trump por retirar acreditación a periodista

La poderosa cadena CNN interpuso acciones legales para que su periodista en la Casa Blanca, Jim Acosta, pueda volver a su labor a pesar del veto que le impuso la administración de Donald Trump tras la acalorada rueda de prensa de hace una semana.

La Casa Blanca acusó a Acosta de haber tocado a una pasante cuando ella intentó quitarle el micrófono durante una conferencia de prensa. Sin embargo, la explicación de la Casa Blanca ha sido blanco de burlas y críticas de parte de periodistas políticos como una excusa para poner en 'lista negra' a un reportero.



En un comunicado, CNN aseguró que busca una medida cautelar para que Acosta "pueda retornar a la Casa Blanca de inmediato" y que pedirá protección para que el Gobierno trate de impedir en el futuro su acceso a la sede presidencial.



Según la Cadena, la demanda ante una corte de Washington pretende la devolución de las credenciales que la administración le revocó a Acosta en una determinación que, señala, "viola los derechos de CNN y de Acosta a la libertad de prensa establecida por la Primera Enmienda", así como el derecho al debido proceso defendido por la Quinta Enmienda.

CNN también dijo que otras empresas mediáticas podrían ser objetivo de este tipo de situaciones por parte de la Casa Blanca y que podría pasarle a cualquiera. "Si se dejan pasar, las acciones de la Casa Blanca pueden crear un peligroso efecto para cualquier periodista que cubra a funcionarios elegidos popularmente".



Las actuaciones de Trump, dice la cadena, van en contra de décadas de tradiciones y precedentes en los que gobiernos tanto republicanos como demócratas han sido permisivos con las acreditaciones de prensa.



Además, el código de regulaciones federales establece que para garantizar o negar una solicitud para obtener un permiso de seguridad en respuesta a una solicitud de pase de prensa para la Casa Blanca, los oficiales del servicio secreto solo la quitarán si el aplicante representa una seria fuente de peligro físico potencial para el Presidente o su familia, lo que justificará su exclusión de los privilegios de acreditaciones de prensa de la Casa Blanca.



Si bien Acosta ha continuado haciendo su trabajo y escribiendo historias, no ha podido volver a entrar a eventos en a la Casa Blanca o hace preguntas en persona, lo cual hace parte fundamental del trabajo de cualquier corresponsal que cubra esa fuente.



Aunque una demanda de una empresa de medios a un presidente es rara en Estados Unidos, no es la primera. Ejemplos anteriores son The New York Times contra Estados Unidos en un famoso caso en 1971 la Corte Suprema de Justicia que involucraba 'los papeles del Pentágono', documentos clasificados sobre la historia de la implicación de Estados Unidos en Vietnam entre los años 1945 y 1967.



Otro precedente es una demanda de CNN en 1981 contra la Casa Blanca para que lo incluyeran en el grupo de prensa de la presidencia de Estados Unidos.



El trasfondo tras esta nueva demanda también es la antipatía de Donald Trump hacia CNN y otros medios de comunicación.



EL TIEMPO