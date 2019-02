Claves del juicio que puso al ‘Chapo’ al borde de la cadena perpetua

El mexicano Joaquín el ‘Chapo’ Guzmán, antiguo líder del cartel de Sinaloa, fue declarado este lunes culpable de diez delitos de narcotráfico por un jurado que deliberó en Nueva York durante 35 horas a lo largo de seis días, en un proceso de tres meses y que pasará a la historia como el mayor juicio por narcotráfico en EE. UU.



El jurado halló que el ‘Chapo’, de 61 años y considerado el mayor narcotraficante del planeta tras la muerte de Pablo Escobar, es culpable de liderazgo y mantenimiento de una empresa criminal continuada, tráfico internacional de drogas, uso de armas de fuego y blanqueo de dinero procedente de la venta de narcóticos.

La ley estadounidense señala que, por la gravedad de los cargos, el exjefe del cartel de Sinaloa debe ser sentenciado a cadena perpetua obligatoria. El juez Brian Cogan fijó su sentencia para el 25 de junio, pero la defensa anunció que apelará el veredicto. Estas son las claves del juicio que llevaría al ‘Chapo’ a enfrentar cárcel de por vida:

¿Por qué el juicio del capo fue en EE. UU.?

Guzmán es acusado de traficar toneladas de cocaína, heroína, marihuana y metanfetamina a ese país como líder del cartel de Sinaloa, llamado así por su estado natal en el noroeste de México.

¿Quiénes testificaron en contra del ‘Chapo’?

El jurado escuchó a los 56 testigos cooperantes que la fiscalía llevó al estrado, 14 de los cuales habían sido socios o trabajadores del ‘Chapo’ detenidos en EE. UU. y que tenían acuerdos de colaboración con el Gobierno.



Entre ellos figuraban algunos miembros del cartel de Sinaloa como Jesús ‘Rey’ Zambada y Vicentillo Zambada (hermano e hijo de Ismael ‘Mayo’ Zambada, colíder de la organización, respectivamente), y Juan Carlos Ramírez Abadía, ‘Chupeta’, exlíder del cartel del norte del Valle.

¿Más colombianos testificaron?

Sí. En relación con ‘Chupeta’, también testificó Germán Rosero, alias Barbas, un abogado nariñense que dijo ser el enlace entre Ramírez Abadía y Guzmán.



El testimonio de los hermanos Alexánder y Jorge Milton Cifuentes, también ligados al envío de cocaína hasta EE. UU., también fue clave.



De hecho, una de las declaraciones más explosivas durante el juicio la dio Alexánder, quien dijo que el ‘Chapo’ le pagó 100 millones de dólares en sobornos al expresidente mexicano Enrique Peña Nieto. Este negó las acusaciones.

¿Cuáles fueron las pruebas contra el narco?

El jurado escuchó conversaciones del ‘Chapo’ con sus socios grabadas por soplones a escondidas y otras interceptadas por el Gobierno, y leyó decenas de sus mensajes de texto encriptados, así como cartas que le envió a su mano derecha desde la cárcel. También vio ladrillos de cocaína, granadas, lanzagranadas y rifles de asalto incautados o destinados al capo.

¿Qué contaron los testigos?

Los testigos relataron cómo el capo compraba toneladas de cocaína en Colombia, a 3.000 dólares el kilo, y las transportaba hasta México en submarinos semisumergibles, aviones, barcos pesqueros o contenedores comerciales, a veces con escalas en Ecuador, Guatemala, Belice, República Dominicana u Honduras.



También contaron cómo la droga llegaba finalmente a EE. UU. por túneles, escondida en latas de jalapeños en trenes, en camiones de gasolina, y era revendida hasta por 35.000 dólares el kilo.

¿Qué pasará con el capo mexicano mientras se conoce su condena?

El ‘Chapo’ está en una unidad de aislamiento del Centro Correccional Metropolitano, en Manhattan. En los próximos días, el capo será probablemente trasladado a una cárcel de Colorado, ADX Florence, conocida como la ‘Alcatraz de las Montañas Rocosas’ y considerada la prisión más segura de EE. UU.

¿Con la captura del ‘Chapo’ se acabó el cartel de Sinaloa?

No. No obstante la captura y condena del ‘Chapo’, el cartel de Sinaloa sigue en pie. El ‘Mayo’ Zambada continúa prófugo, y la violencia del narcotráfico no cesa en México, que tuvo un récord de 33.341 homicidios dolosos el año pasado.

INTERNACIONAL

* Con información de AFP y EFE