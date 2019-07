Las claves del juicio que llevaron al ‘Chapo’ a la cadena perpetua

El mexicano Joaquín el ‘Chapo’ Guzmán, antiguo líder del cartel de Sinaloa, fue declarado culpable de diez delitos de narcotráfico el pasado 12 de febrero por un jurado que deliberó en Nueva York en un proceso de tres meses y que pasará a la historia como el mayor juicio por narcotráfico en EE. UU.



El jurado halló que el ‘Chapo’, de 61 años y considerado el mayor narcotraficante del planeta tras la muerte de Pablo Escobar, es culpable de liderazgo y mantenimiento de una empresa criminal continuada, tráfico internacional de drogas, uso de armas de fuego y blanqueo de dinero procedente de la venta de narcóticos.

Por la gravedad de los cargos, la Justicia estadounidense lo sentenció este 17 de julio a cadena perpetua obligatoria. Estas son las claves del juicio que llevaría al ‘Chapo’ a enfrentar cárcel de por vida:

¿Por qué el juicio del capo fue en EE. UU.?

Guzmán fue acusado de traficar toneladas de cocaína, heroína, marihuana y metanfetamina a ese país como líder del cartel de Sinaloa, llamado así por su estado natal en el noroeste de México.

¿Quiénes testificaron en contra del ‘Chapo’?

Juicio del 'Chapo' Guzmán Foto: EFE

El jurado escuchó a los 56 testigos cooperantes que la fiscalía llevó al estrado, 14 de los cuales habían sido socios o trabajadores del ‘Chapo’ detenidos en EE. UU. y que tenían acuerdos de colaboración con el Gobierno.



Entre ellos figuraban algunos miembros del cartel de Sinaloa como Jesús ‘Rey’ Zambada y Vicentillo Zambada (hermano e hijo de Ismael ‘Mayo’ Zambada, colíder de la organización, respectivamente), y Juan Carlos Ramírez Abadía, ‘Chupeta’, exlíder del cartel del norte del Valle.

¿Más colombianos testificaron?

El narcotraficante colombiano Juan Carlos Ramírez (d), alias 'Chupeta, durante el juicio por narcotráfico contra 'El Chapo' en el tribunal del Distrito Sur en Brooklyn, Nueva York (EE. UU.). Foto: EFE

Sí. En relación con ‘Chupeta’, también testificó Germán Rosero, alias Barbas, un abogado nariñense que dijo ser el enlace entre Ramírez Abadía y Guzmán.



El testimonio de los hermanos Alexánder y Jorge Milton Cifuentes, también ligados al envío de cocaína hasta EE. UU., también fue clave.



De hecho, una de las declaraciones más explosivas durante el juicio la dio Alexánder, quien dijo que el ‘Chapo’ le pagó 100 millones de dólares en sobornos al expresidente mexicano Enrique Peña Nieto. Este negó las acusaciones.

¿Cuáles fueron las pruebas contra el narco?

El jurado escuchó conversaciones del ‘Chapo’ con sus socios grabadas por soplones a escondidas y otras interceptadas por el Gobierno, y leyó decenas de sus mensajes de texto encriptados, así como cartas que le envió a su mano derecha desde la cárcel. También vio ladrillos de cocaína, granadas, lanzagranadas y rifles de asalto incautados o destinados al capo.

¿Qué contaron los testigos?

Los testigos relataron cómo el capo compraba toneladas de cocaína en Colombia, a 3.000 dólares el kilo, y las transportaba hasta México en submarinos semisumergibles, aviones, barcos pesqueros o contenedores comerciales, a veces con escalas en Ecuador, Guatemala, Belice, República Dominicana u Honduras.



También contaron cómo la droga llegaba finalmente a EE. UU. por túneles, escondida en latas de jalapeños en trenes, en camiones de gasolina, y era revendida hasta por 35.000 dólares el kilo.

¿Qué pasará con el capo mexicano tras su condena?

En los próximos días, el capo será trasladado a una cárcel de Colorado, la ADX Florence, conocida como la ‘Alcatraz de las Montañas Rocosas’ y considerada la prisión más segura de EE. UU.

¿Con la captura del ‘Chapo’ se acabó el cartel de Sinaloa?

No. No obstante la captura y condena del ‘Chapo’, el cartel de Sinaloa sigue en pie. El ‘Mayo’ Zambada continúa prófugo, y la violencia del narcotráfico no cesa en México, que tuvo un récord de 33.341 homicidios dolosos el año pasado.

Torturas, asesinatos

Isaías Valdez Ríos, alias "Memín", ex sicario de El Chapo Guzmán. Foto: Jane Rosenberg / Reuters

Un exsicario de 'El Chapo', Isaías "Memín" Valdez Ríos, aseguró que vio al propio capo mexicano torturar y ejecutar a tres narcos rivales.



A uno de ellos lo enterraron vivo después de que Guzmán le disparara, a otros dos los molió a palos antes de ejecutarlos y lanzarlos a una hoguera.



La fiscalía asegura que 'El Chapo' ordenó matar o torturó y mató él mismo al menos 26 personas o grupos de personas

Sobornos

El expresidente de México Enrique Peña Nieto (izq.) y el narcotraficante 'El Chapo' Guzmán. Foto: AFP

Dos exsocios de 'El Chapo' contaron cómo sobornaban con millones de dólares en efectivo a altos funcionarios del gobierno mexicano para hallar a rivales, ampliar el negocio y evadir a las autoridades, así como a la policía judicial, federal y municipal, a militares y hasta a la Interpol.



Y según el abogado de 'El Chapo', Jeffrey Lichtman, también a dos expresidentes de México, Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, que negaron las acusaciones.

Negociante

Jesús Zambada García Foto: Alberto Vera / AFP

El excontador de 'El Chapo', Jesús "Rey" Zambada, hermano del cofundador del cartel de Sinaloa Ismael "Mayo" Zambada, relató que 'El Chapo' compraba cocaína colombiana a 3.000 dólares el kilogramo y la vendía en Nueva York a 35.000. "El 100%" de la droga se enviaba a Estados Unidos", aseguró.

Millonario

Foto de la pistola con las iniciales de 'El Chapo' que la fiscalía de EE. UU. presentó como prueba en el juicio en Nueva York. Foto: United States Attorney's Office

Tratamientos de rejuvenecimiento en clínicas suizas, una mansión frente al mar en Acapulco con un yate llamado "Chapito" en la puerta, ranchos en todos los estados, cuatro jets, un puñado de mujeres y un zoológico privado con leones y panteras, por el cual se paseaba en un trencito.



En la década de 1990, la cocaína "era el mejor negocio del mundo", y 'El Chapo' era el rey de México, relató su extesorero, Miguel Ángel "Gordo" Martínez, a quien el capo intentó matar en cuatro veces.



"Viajábamos por todo el mundo (...) a Brasil, Argentina, Aruba, por toda Europa, a Japón, Hong Kong, Tailandia, Perú, Cuba, Colombia, Panamá", enumeró. Y a Macao "para apostar".

La amante

Lucero Guadalupe Sánchez (al fondo), durante su participación en el juicio contra el 'Chapo' (der.). Foto: Reuters

Una examante y exsocia del narco, Lucero Guadalupe Sánchez López, contó frente a la esposa de 'El Chapo', Emma Coronel, cómo en una madrugada de 2014 ambos se libraron por un pelo de ser capturados por marines mexicanos al escapar por un túnel construido debajo de una bañera, en una casa de Culiacán.



'El Chapo' estaba totalmente desnudo y corrió delante de ella, dejándola atrás.

La esposa

Emma Coronel no ha perdido contacto con 'El Chapo'. Desde la última captura del narcotraficante, en enero de 2016, Coronel se ha dedicado a la defensa de su esposo. Foto: Instagram: emmacoronela

Emma Coronel, la esposa de 'El Chapo' de 30 años, madre de sus pequeñas hijas mellizas, asistió casi cada día al proceso, mirando y sonriendo a su marido de 62 años desde el banco del público.



Las autoridades no dejaron que la exreina de belleza visite a 'El Chapo' o le hable por teléfono. Tampoco pudo tocarlo en el juicio.

INTERNACIONAL

* Con información de AFP y EFE