La cuenta de Twitter de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá anunció que no tiene previsto cancelar citas para visas de no inmigrantes. Ante las dudas de algunos internautas en redes sociales sobre este asunto, la Embajada aclaró que, si alguna de las citas debe ser reprogramada, la persona que haya solicitado la visa será notificada a través de correo electrónico sobre la nueva fecha.



La Embajada no tiene previsto cancelar citas para visas de no inmigrante. Si alguna necesita ser reprogramada, el solicitante será notificado por la Embajada, vía correo electrónico, de la nueva fecha. pic.twitter.com/2CeDwUdxH7 — US Embassy Bogota (@USEmbassyBogota) January 12, 2022

Eso sí, debe tener en cuenta que los tiempos de espera que tienen previstas las diferentes citas de la visa. Según la página oficial del gobierno estadounidense, el tiempo para la visa de visitante puede ser de hasta 691 días calendario. Para visas de estudiantes y otras visas de no inmigrante, 23 días calendario.

Esta es la información sobre el tiempo de espera que aparece en la página oficial del gobierno de EE. UU. Foto: Archivo particular

¿Cuáles son las visas de visitante?

Este tipo de visa de no inmigrante es para personas que desean entrar en los Estados Unidos de forma temporal “por razones de negocios (B1), que incluye asistir a reuniones o conferencias profesionales, viajes de placer, incluidas vacaciones o visitas a familiares o tratamientos médicos (B2), o una combinación de ambas finalidades (B1/B2) durante un período de hasta seis meses”, según información oficial.



En esta también figura la visa de tránsito, para personas que viajen entre dos países extranjeros y que deben realizar una conexión de vuelos en territorio estadounidense.

¿Cuáles son las visas de estudiantes y otras visas de no inmigrante?

Las visas de visitante de intercambio (J-1) son visas de no inmigrante para personas que recibieron la aprobación para participar en programas de visitantes de intercambio en los Estados Unidos.



En otras categorías de visas de no inmigrantes figuran las de víctima de trata de personas (T) y víctima de actividad delictiva (U).



Consulte aquí toda la información sobre las visas de no inmigrantes.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO

