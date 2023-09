Cindy Dyer, embajadora especial de Estados Unidos para monitorear y combatir la trata de personas y directora de la Oficina del Departamento para monitorear y combatir la trata de personas, estuvo de visita en Colombia y habló con EL TIEMPO sobre cómo ambos países están trabajando en conjunto para combatir este flagelo.

Uno de los propósitos de su visita fue anunciar y participar en el primer diálogo anual en el marco del Pacto de Protección Infantil entre Estados Unidos y Colombia. ¿Nos puede dar más detalles al respecto?

El Pacto de Protección Infantil es uno de nuestros programas insignia y de los más emblemáticos que hacemos desde la Oficina contra la trata de personas. Se trata de un acuerdo especial en el que nos asociamos con gobiernos que realmente lo están haciendo bien y que reconocemos que tienen la voluntad de asumir un compromiso en esta materia.



Entonces, fortalecemos la capacidad del gobierno de Colombia para erradicar la trata de niños y satisfacer las necesidades de los niños víctimas y en riesgo de este delito; y Colombia, por su parte, se ha comprometido a mostrar resultados para lograr los objetivos de la alianza. Hasta la fecha, el gobierno de Estados Unidos ha invertido cerca de 10 millones de dólares en asistencia a través de proyectos y actividades implementados.



Entrevista con Cindy Dyer, embajadora Especial de Estados Unidos para monitorear y combatir la trata de personas Foto: Néstor Gómez - El Tiempo

Usted alentó a las autoridades colombianas a aprovechar esta asociación para priorizar el enjuiciamiento de los delitos de trata de personas y buscar penas adecuadas para los traficantes condenados. ¿Cuál considera que sería una pena adecuada?

No solo queremos que los traficantes sean procesados, sino que también esperamos que sean condenados y reciban una pena adecuada. En ese sentido, determinamos que la pena adecuada será la que, en este caso, las autoridades colombianas determinen. Lo que es importante es que se tengan en cuenta en el proceso si se cometieron otros delitos graves, como violación o abuso sexual infantil. Lo que queremos es que las penas que se establezcan estén en consonancia con la forma en que Colombia trata otros crímenes graves.

Pero ¿usted defiende que, en todo caso, se aumenten las condenas?

Creo que se deben aumentar las condenas, pero quiero señalar que esto requiere un enfoque gubernamental conjunto. Decirle a un país que aumente sus condenas no significa que hable exclusivamente con los fiscales. A un fiscal le resultará muy difícil procesar un caso si la víctima de ese caso no tiene acceso a los servicios y no se siente protegida. Así que esta advertencia requiere del trabajo integral de todo el Gobierno. Por eso, es importante señalar que eso significa que las ONG y la policía deben poder hacer su trabajo con seguridad y garantías.



De manera similar, la solicitud de aumentar las condenas está muy ligada a la sugerencia de aumentar los servicios para las víctimas. Porque las víctimas adultas que no tienen protección, temen por su vida, temen por represalias y que no tienen una manera de albergarse o de cuidar a sus hijos, no están en condiciones de ayudar con el procesamiento. Entonces todo está realmente interconectado.

Justamente, en un reciente informe, el Departamento de Estado de Estados Unidos advirtió sobre fallas en la judicialización que hace Colombia de casos de trata de personas. ¿Qué desafíos ve en esta materia?

Colombia, actualmente está clasificada en el nivel 1, que es la clasificación más alta que otorgamos­­ y que significa que hace parte del grupo de países que cumple los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas con base en la Convención de las Naciones Unidas. Estados Unidos, por ejemplo, también está en esa misma clasificación.



Pero, incluso los países del Nivel 1 siempre tienen mejoras que hacer, no sólo tienen que continuar manteniendo el status quo para mantener su clasificación, sino que también tienen que mejorar y aumentar sus esfuerzos porque reconocemos que los traficantes también se especializan constantemente y por eso es necesario incrementar todos los esfuerzos. En especial, porque el número de condenas ha ido disminuyendo. En 2022, Colombia tuvo el número más bajo de condenas en una década.



En ese sentido, ¿en qué se debe concentrar Colombia?

Centrarse en la responsabilidad de la judicialización, pero que no esté enfocada solamente en los casos de trata de personas con fines de comercio sexual, sino también en los que tienen que ver con trabajo forzado. Reconocemos que a veces los países prestan más atención al tráfico sexual que al laboral, cuando ambos deben tener la misma atención. Eso sumado a que, como lo señalo, Colombia está haciendo un buen trabajo identificando y brindando atención a los niños y niñas que son víctimas de este flagelo, pero no está brindando una protección y atención realmente consistente y confiable para las víctimas adultas que ya están identificadas.

Desde mayo, Estados Unidos ha expulsado o devuelto a más de 253.000 personas a 152 países. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Dedicarles suficientes esfuerzos a todas las formas de trata…

Exactamente. Lo que sabemos es que, muchas veces, los traficantes se involucran en más de una forma de actividades ilícitas porque buscan ganar dinero y lo harán como puedan, ya sea con tráfico de drogas, trata de personas, trata de sexo comercial, trata de mano de obra.



Ante la grave crisis que se vive en zonas fronterizas como el Darién y Cúcuta. ¿Cuál es su perspectiva de la política no intervencionista del presidente Gustavo Petro con relación al flujo migratorio, grupo poblacional que es blanco de explotación sexual y laboral?

Debo admitir que no conozco los detalles de esa política, pero lo que puedo decir es que los inmigrantes, ya sea que vengan de Venezuela a Colombia, o que vengan a Estados Unidos, todos sin excepción son especialmente vulnerables a la trata de personas. Por eso, siempre alentamos a los gobiernos a que presten especial atención a los migrante. La mayoría de ellos, muchas veces no tienen un plan, no tienen un trabajo estable y están en busca de una vida mejor. Por eso, pueden ser particularmente vulnerables a los traficantes.

Un reciente informe del New York Times sobre el Darién expone cómo políticos y supuestos empresarios se han apropiado de un negocio que facilita el tránsito de migrantes por esta ruta. ¿Se puede comparar ese accionar con el que hacen los coyotes para que migrantes puedan llegar a la frontera sur de Estados Unidos?

Existen dos definiciones legales separadas. Existe una definición legal de tráfico de personas y existe una definición legal de trata de personas. Son dos delitos diferentes y creo que es importante que todos los países se aseguren de no combinar los dos crímenes. La trata de personas está dictada por el Protocolo de Palermo, del que Colombia es signatario y Estados Unidos también. De hecho, todos los países de América Latina son signatarios, lo que lo hace realmente bueno y fácil porque todos estamos de acuerdo en lo que es trata.



Y la trata, a diferencia del contrabando, requiere tres elementos: un acto, ya sea recibir, acoger, dar, patrocinar. Un medio, que significa ¿cómo hice esto? Mediante la fuerza, el fraude, la coerción; y el tercer elemento es que el propósito de todo este acto sea explotar a este otro individuo.



Facebook Twitter Linkedin

Migrantes que cruzan la selva del Darién, en la frontera entre Colombia y Panamá. Foto: Mauricio Dueñas Castañeda / EFE

¿Estados Unidos tiene proyectado alguna acción para atender la situación?



La administración Biden está muy preocupada por todas las personas que migran porque son especialmente vulnerables a la trata. Y, ciertamente, sabemos que el Darién, así como otras zonas fronterizas, son excepcionalmente peligrosas. Esa es una de las razones por las que estamos tan emocionados de trabajar con Colombia porque sabemos que muchos inmigrantes, en especial venezolanos, vienen aquí en busca de mejores opciones. Por lo tanto, es un lugar perfecto para que participemos en asociación y podernos asegurar de que Colombia brinde la mejor respuesta para combatir la trata de personas.

¿Por qué el cambio climático ha aumentado la vulnerabilidad a la trata de personas?

Realmente vemos el cambio climático como un multiplicador de amenazas porque, no solo cambia la forma de sobrevivir de muchas personas, sino que ese cambio puede obligarlos a tener que mudarse. Entonces, se ven forzados a tener que encontrar un nuevo trabajo y se gestan todas las condiciones para que se conviertan en personas excepcionalmente vulnerables a caer en redes de tráfico. Por eso, alentamos a los países a que presten atención a eso y se aseguren de ser responsables ante ese grupo particularmente vulnerable.

El cambio climático ha aumentado la vulnerabilidad a la trata de personas. Foto: iStock

Canales de atención para las víctimas de trata de personas

Colombia cuenta con las siguientes líneas de atención gratuitas para quienes requieran asesoría, asistencia o protección en el tema.



Línea Gratuita Nacional Anti-Trata, del Ministerio del Interior: 01800522020. Es un servicio gratuito de información y asesoría, que busca la atención oportuna y eficaz para prevenir el delito de la trata de personas. Allí lo atenderá un grupo interdisciplinario de profesionales capacitados para recibir las posibles denuncias y orientarlo respecto al delito de trata y su configuración.



La OIM cuenta, por su parte, con la aplicación móvil 'Libertapp', a través de la cual, además de obtener más información sobre este delito, puede reportar y pedir auxilio, a través de un botón de pánico, en caso de que se encuentre en una posible situación que implique trata o tráfico de personas. Disponible para dispositivos Android y IOS.



#DeQuéTrataLaTrata | En reunión con Cindy Dyer, embajadora especial de los EE. UU. para Monitorear y Combatir la #TrataDePersonas revisamos hoy el informe de El Centro Operativo Anti-Trata (COAT). Seguimos comprometidos en la lucha contra este delito que el mundo rechaza.



En Bogotá, la Alcaldía distrital cuenta con una línea de denuncia: 350-3085507. También puede informar sobre la comisión de este delito a través de un mensaje de correo electrónico a la dirección: lucha.trata@gobiernobogota.gov.co.



Al tratarse de violaciones en contra de los derechos, también puede poner su caso en conocimiento de la personería de tu ciudad o municipio, pues ellas pueden ofrecerle orientación y ayudarle a tramitar su denuncia.



- Línea Púrpura, de la Policía Nacional: 155.



- Línea Colabora, del Ministerio del Trabajo: 120 (teniendo en cuenta que ciertos casos se asocian con falsas ofertas laborales).



- Línea ICBF: 144.



- Línea de la Fiscalía: 122 (En este enlace te contamos cómo radicar tu denuncia ante la Fiscalía y la Policía Nacional, a través del sistema virtual ‘A denunciar’).

STEPHANY ECHAVARRÍA

EDITORA INTERNACIONAL

EL TIEMPO