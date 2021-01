EE. UU. promedia 3.300 muertes diarias por covid en la última semana

Estados Unidos promedió 3.300 muertes diarias en la última semana, después de registrar este martes otro récord de fallecimientos en un día, 4.327, según datos del recuento de la Universidad Johns Hopkins publicados este miércoles.



El promedio diario de los últimos siete días significa un aumento del 217 % desde mediados de noviembre, de acuerdo con la misma fuente, cuyas cifras también apuntan a que los cinco picos más altos de fallecimientos desde el inicio de la pandemia se han registrado en las primeras semanas de 2021.



De hecho, la única vez, junto a la jornada de este martes, que el número de muertes superó la barrera de las 4.000 en Estados Unidos fue el pasado 7 de enero, cuando 4.194 personas fallecieron por coronavirus.

California, epicentro actual

Si bien al inicio de la pandemia el epicentro en Estados Unidos se situó en Nueva York, en los últimos meses ha sido el estado de California el más afectado, tanto en número de contagios como de muertes.



Aproximadamente, y según datos oficiales, el 13,5 % de los diagnósticos en ese estado son ahora positivos, lo que se traduce en más de 43.000 casos diarios. Además, California ha sufrido unos 519,6 decesos al día, un aumento del 116, 4 % con respecto a hace dos semanas, según datos del diario Los Angeles Times.



Dentro del estado, el condado de Los Ángeles es precisamente el más impactado con más de 944.000 positivos y 12.674 muertes registradas. Pese a la gravedad de la situación, el ritmo de vacunaciones en EE. UU. continúa siendo más lento de lo esperado, según el propio gobernador de California, Gavin Newsom, y el alcalde de la ciudad angelina, Eric Garcetti.



Para tratar de solucionar esta lentitud, Los Ángeles habilitará esta semana el estadio de los Dodgers, del equipo local de béisbol, como un punto para administrar la vacuna contra la covid-19.



Los viajeros con mascarillas acceden al Aeropuerto Internacional LAX Tom Bradley en medio de la pandemia de covid-19 en Los Ángeles, California, EE. UU. Foto: Etienne Laurent

Nueva York reacciona

La ciudad de Nueva York ha respondido también a esta falta de ritmo en las vacunaciones al inaugurar esta semana varios centros que permanecen abiertos 24 horas para inyectar al mayor número de personas posibles, como el de Brooklyn Army Terminal, que tiene capacidad para inocular a unos 2.000 ciudadanos al día.



Se trata de una instalación al aire libre, conformada por una treintena de pequeñas casetas en las que los neoyorquinos son atendidos por dos personas: una que registra todos los datos del paciente en un ordenador, y otra que explica detalladamente el procedimiento e inyecta el suero.



Después, el recién inoculado pasa a una "zona de observación", una austera área delimitada con láminas de plástico que no ofrecen ningún cobijo de las bajas temperaturas del invierno de la Gran Manzana, y en la que se han dispuesto sillas negras de plástico, distanciadas entre sí.



Tras un cuarto de hora, y si el paciente no ha mostrado ningún efecto secundario preocupante, es libre de marcharse. En total, EE. UU. registra casi 23 millones de casos positivos y 383.388 muertes.

Un habitante de Florida se prepara para recibir una vacuna COVID-19 de un trabajador de la salud en un sitio de drive-thru en Tropical Park el 13 de enero de 2021 en Miami. Foto: Joe Raedle / Getty Images / AFP

¿Y qué pasa con Florida?

Los casos de la covid-19 continúan en ascenso en Florida al añadir este miércoles 13.990 contagios a una cuenta que desde marzo sobrepasa el millón y medio de positivos, mientras el gobierno agregó medio centenar más de droguerías que vacunarán.



A los hospitales del estado que participan en la vacunación junto a otros centros habilitados para ese fin, se habilitaron este miércoles 52 droguerías más de la cadena de supermercados Publix, con lo que suman ya un centenar en 12 condados.



Así, farmacias de los condados de Collier, Flagler, St. Johns y Volusia comenzarán a ofrecer la vacuna contra la covid-19 a los residentes de 65 años o más a partir de mañana, anunció este miércoles el gobernador de Florida, Ron DeSantis.



Tras el anuncio, el gobernador enfatizó que las farmacias de los supermercados Publix solo están abiertas para los residentes mayores de Florida y que cualquier persona sin una cita será rechazada.



"Para aquellos que quizás no obtengan una cita con Publix hoy, o que no puedan participar en esta ronda, aguanten, que lo conseguirán", alentó DeSantis en una conferencia de prensa frente a uno de los supermercados de Ponte Vedra Beach (costa este).



En respuesta a las críticas porque no existen controles para reservar las vacunas exclusivamente para residentes, el gobernador dijo el martes que el estado no está promocionando el "turismo de vacunas", como lo han llamado los medios, pero no anunció medida alguna. Todd Jones, el director ejecutivo de Publix, expresó por su parte que "nuestra capacidad para proporcionar estas vacunas a la población de

Florida de 65 años o más es un privilegio".



Las vacunas se proporcionan a las personas elegibles, solo con cita previa, hasta agotar existencias y sin costo alguno, según un comunicado de la cadena de supermercados.



En Florida la vacunación contra el Sars-CoV-2 comenzó a mediados de diciembre y por ahora solo pueden recibir la vacuna el personal sanitario de primera línea, los residentes en centros de la tercera edad y las personas que los cuidan, y los mayores de 65 años en general.



Según cifras oficiales, son 648.353 personas las vacunadas a día de hoy en Florida, estado que tiene una población de casi 22 millones de habitantes, y de ellas 51.234 han recibido las dos dosis necesarias.



Además de los casi 14.000 casos nuevos confirmados, el Departamento de Salud de Florida informó de otras 169 muertes de residentes como consecuencia del Sars-CoV-2.



Los totales desde el 1 de marzo están este miércoles en 1.517.472 casos de contagios y 23.759 decesos por la pandemia. La tasa de positividad más reciente reportada por el ente estatal es 10.17 %, de 134.777 pruebas realizadas el martes.



