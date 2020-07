¿A qué se debe el repunte de casos de covid-19 en Florida y Texas?

"Eres una vergüenza. Estamos teniendo récord de casos todos los días y no estás haciendo nada. Estás falsificando la información y confundiendo al público. Más de 4.000 personas han muerto y están culpando a los manifestantes. No tienen ningún plan y no están haciendo nada".

Esas fueron las duras palabras con las que fue increpado este lunes durante una rueda de prensa Ron DeSantis, el gobernador republicano del estado de Florida, por un hombre que acusó al mandatario de no hacer nada para frenar el ritmo de contagios en ese lugar de Estados Unidos.



Lo que dijo ese ciudadano es una reacción sobre lo que se está viviendo hoy en Florida: un preocupante repunte de casos de coronavirus en estados del sur del país. Además de Florida, esta escalada también se está dando en Texas y Arizona, así como en California, al oeste.



Algunos expertos en Estados Unidos le atribuyen este número de casos a la decisión de muchos estados de reactivar sus economías de manera prematura. Y como se dijo en otros artículos en este diario, esta situación se debe a que estados sureños –algunos con gobernadores republicanos- acataron la línea de Trump de apresurar la reapertura.

Ron DeSantis, gobernador de Florida. Foto: AFP

¿Qué pasa en Florida?

El coronavirus avanza sin freno por uno de los focos principales de la pandemia en EE. UU., Florida, que experimentó este lunes 12.624 nuevos casos de covid-19 tras registrar el domingo un récord nacional con 15.300.



Desde el 1 de marzo se registraron 282.435 casos y 4.277 muertes en Florida, incluyendo solo a los residentes en este estado, según los datos de su Departamento de Salud.



"Miami es ahora el epicentro del virus. Lo que vimos en Wuhan (China) lo estamos viendo ahora aquí", dijo este lunes la especialista en enfermedades contagiosas Lilian M. Abbo, del Sistema de Salud de la Universidad de Miami, que compareció en una videoconferencia junto al alcalde del condado de Miami-Dade, Carlos Giménez.



En Miami-Dade se registraron en las últimas 24 horas 3.269 casos nuevos, lo que significa que desde el 1 de marzo 67.713 personas se contagiaron y 1.143 fallecieron en este condado del sur de Florida con unos 2,8 millones de habitantes. Detrás están Broward y Palm Beach, también en el sureste de Florida, con 31.484 contagiados y 464 fallecidos, y 21.806 y 611, respectivamente.



Ante este panorama el gobernador DeSantis anunció el envío de 3.000 profesionales de la salud adicional a centro médicos. "Las pruebas de coronavirus están tardando 7 días en dar los resultados y mientras tanto las personas asintomáticas que se hicieron la prueba no se aíslan, y esto produce contagios. Nuestro reto es controlar a los asintomáticos", dijo el gobernador.



Ante la crisis que está viviendo Florida, con hospitales desbordados y falta de personal médico, la máxima autoridad del estado no anunció sin embargo que piense ordenar nuevamente la orden de permanecer en casa, como sucedió en marzo. "Trabajamos con la Casa Blanca para obtener más recursos para hospitales del sur de la Florida", afirmó el gobernador.



Pese a los altos números de contagios en el estado de Florida, cientos de personas estuvieron este domingo tomando el sol en las playas de Miami Beach. Foto: Efe

¿Qué pasa con otros estados sureños y en California?

En el último mes varios estados del sur y el oeste de EE. UU., como Florida, Arizona, Texas, California y las Carolinas, vivieron un repunte de la pandemia, conforme iban avanzando en la desescalada.



El principal epidemiólogo de la Casa Blanca, Anthony Fauci, explicó este lunes en una conferencia virtual con la Escuela de Medicina de Stanford que los repuntes se deben a que EE. UU. realmente nunca llegó a tener un confinamiento estricto.



"No tuvimos un cierre completo y esa es la razón por la que subimos. Comenzamos a bajar y nos estabilizamos en un nivel que era realmente bastante alto", reflexionó.

En su opinión, para frenar el avance actual no es necesario volver a confinarse, pero sí "retroceder un poco" en la desescalada y ser más cuidadosos a la hora de cumplir las recomendaciones de las autoridades sanitarias.



"Este es realmente un problema grave. Es verdaderamente histórico. Ni siquiera hemos empezado a ver el fin de esto. Todavía es amenazante a nivel global", indicó Fauci, quien destacó que esta es "claramente" la crisis de salud pública más desafiante que ha visto en su carrera.



Entre tanto, el gobernador de California ordenó el lunes dar un paso atrás y volver a cerrar comercios y lugares públicos frente a un alza de los nuevos casos de covid-19, especialmente en la región de Los Ángeles, donde el próximo curso escolar comenzará de forma virtual.



California fue uno de los primeros estados en imponer un confinamiento general en marzo, pero desde hace varias semanas el número de casos siguió aumentando hasta llegar a cerca de 330.000, entre ellos más de 7.000 fallecidos.



Como respuesta, el gobernador demócrata Gavin Newsom decretó este lunes el cierre de bares, los salones de los restaurantes, cines, zoológicos y acuarios.

