El mundo rompe su récord de muertes por covid-19 en un día

Las fiestas y reuniones de diciembre están mostrando durante los últimos días su verdadero impacto. Los reportes que monitorean las cifras de contagios y decesos por coronavirus en el mundo evidencian un repunte en algunos países.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó este sábado más de 15.000 muertes por covid-19 en las últimas 24 horas, una cifra récord que sitúa el total de decesos por la pandemia en 1,9 millones. También se registraron 800.000 nuevos contagios, una de las cifras diarias más altas en más de un año de crisis sanitaria, y que deja el total global en 87,5 millones.



Los repuntes se deben principalmente al aumento en América de los casos diarios (440.000 en la última jornada) y de muertes (con una cifra récord de 7.800). Y por su parte, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins, el número de casos de covid-19 en el mundo supera ya los 88,86 millones, que eleva a más de 1,9 el número de fallecidos.



Tanto en América como en Europa, donde los gobiernos han tenido que imponer nuevas restricciones para tratar de frenar el ritmo de contagio y evitar el colapso de las unidades de cuidados intensivos (UCI), las estadísticas están en aumento.

El continente americano reportó solo el viernes 437.000 nuevos casos de coronavirus, la segunda peor cifra diaria de la pandemia en esta región, lo que elevó el total a 37 millones de enfermos.



Esta nueva ola de infecciones la vaticinaron las autoridades sanitarias y son el resultado de las aglomeraciones en el comercio para realizar compras navideñas y las reuniones familiares de fin de año. Esa curva ascendente de casos la padece, principalmente, Estados Unidos, que acumula 21 millones de enfermos y en donde la vacunación avanza despacio.



EE. UU. se mantiene como el país más afectado, con 21 millones de casos, seguido de India (10 millones) y Brasil, que en la pasada jornada notificó una cifra récord de casos diarios (87.000, que dejan el total en 1,9 millones). Las cifras confirman a Brasil, con sus 210 millones de habitantes, como uno de los epicentros globales de la pandemia, el segundo país con más muertes por covid-19 en el mundo después de Estados Unidos y el tercero con más casos después de ese país norteamericano e India.



El recrudecimiento de la pandemia en los últimos días en Brasil ubicó el promedio diario de muertes en los últimos 14 días en 783, el nivel más elevado desde el 7 de septiembre (832).

Pasando al caso de Argentina, la preocupación del Ejecutivo de Alberto Fernández se da en un contexto de fuerte aumento de la curva de contagios en la temporada estival. Esto se atribuye a la mayor desatención de la sociedad a las medidas de distanciamiento, con las playas llenas y fiestas clandestinas, pero también a los ecos que dejaron concentraciones multitudinarias como el velatorio de Diego Armando Maradona a fines de noviembre y las manifestaciones en torno a la ley del aborto hace menos de dos semanas.



La situación en Europa no dista de ser diferente. Con un acumulado de 28 millones de casos y 622.000 muertes, registró 273.000 casos y 6.000 muertes en las últimas 24 horas de este sábado, aunque por ahora no hay un claro repunte con respecto a las semanas anteriores.

Rusia, con 3,3 millones, muestra, sin embargo, una curva descendente, todo lo contrario del Reino Unido, con 2,9 millones de casos. En Francia (2,7 millones de contagios), Italia (2,2 millones) y España (2 millones), la curva de positivos diarios vuelve a ascender, pero aún no alcanza los máximos de noviembre. Alemania (1,8 millones de casos en total).



En el Reino Unido, el viernes pasado se conoció un llamado de advertencia que hizo el alcalde de Londres, quien expresó que la capital se encuentra en emergencia y que los hospitales están desbordados.



Por su parte, Alemania no logra atajar la propagación de la pandemia pese a los sucesivos endurecimientos de las restricciones, prolongadas esta semana como mínimo hasta finales de enero, -aunque la cifra de este sábado muestra cierta estabilización. El ocio, la cultura, la gastronomía y el deporte están cerrados desde noviembre.



Todo esto ocurre mientras los países buscan iniciar sus campañas de vacunación. Y aunque muchas de las jornadas ya comenzaron en la mitad de los países desarrollados, dado su limitado alcance por ahora, podrían pasar hasta seis meses antes de que ayuden a bajar los casos diarios, según advirtieron expertos de la Organización Mundial de la Salud.



“El propósito de las vacunas que se están administrando es muy específico, el de salvar vidas llegando a la población en mayor riesgo (...), pero no se dispone todavía del volumen suficiente para que tengan impacto en las curvas” de casos diarios, admitió el asesor de la OMS para el covid-19, Bruce Aylward.



REDACCIÓN INTERNACIONAL** Con información de EFE y AFP