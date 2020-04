Nueva York registra un nuevo récord de muertos por covid-19

La cifra de muertos por covid-19 continúa subiendo en el estado de Nueva York y alcanzó un nuevo récord en las últimas 24 horas, al llegar a la cifra de 799 fallecidos. Por otro lado, las hospitalizaciones están cayendo, informó este jueves el gobernador Andrew Cuomo.

Desde mediados de marzo un total de 7.067 personas han muerto por el coronavirus en el estado de Nueva York, el más afectado por la pandemia en Estados Unidos, con casi 150.000 personas infectadas. Cuomo recordó que, durante los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, murieron 2.753 neoyorquinos.



Las cifras de muertos por el coronavirus son "chocantes, dolorosas, impresionantes", indicó en conferencia de prensa. Solo en la ciudad de Nueva York se han registrado 4.571 muertes por el virus, según cifras de la Universidad Johns Hopkins.



La mayoría de los fallecidos son inmigrantes hispanos y personas negras, las más pobres y vulnerables, según las autoridades. Pero hay también señales alentadoras.



En las últimas 24 horas solo 200 nuevos pacientes con coronavirus fueron ingresados en hospitales, lo cual eleva el total de personas internadas a unas 18.000, informó el gobernador.



"Este es el menor número que hemos tenido desde que empezó esta pesadilla", sostuvo Cuomo. La admisión en cuidados intensivos también está bajando, y en las últimas 24 horas solo 84 personas fueron ingresadas, dijo el gobernador.



"No podemos asumir que porque estamos viendo algunas señales positivas esto acabará pronto o que no habrán olas adicionales" del brote en el futuro, alertó. La gripe española de 1918, recordó, golpeó a la población mundial en tres olas. Insistió en que es indispensable continuar con las medidas de distanciamiento social que han logrado frenar el avance del virus.



"No tenemos la opción de enfrentar la curva si sigue subiendo", sostuvo. "Si dejamos de actuar como estamos actuando, esos números subirán". Estados Unidos es el país del mundo con más casos de coronavirus, 432.579.



Más que Italia y España juntos, según el último conteo de la Universidad Johns Hopkins. Un total de 14.831 personas han muerto en Estados Unidos debido al virus.



